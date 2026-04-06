Vini Jr fala sobre renovação com Real Madrid: 'Muito tranquilo'
Vínculo do brasileiro com o clube espanhol chega ao fim no final da próxima temporada
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Vini Jr concedeu coletiva de imprensa nesta segunda-feira (6), antes da partida do Real Madrid contra o Bayern de Munique, pelas quartas de final da Champions League. Na coletiva, o brasileiro abordou o seu futuro no clube, a relação com os recentes treinadores da equipe e a expectativa para o confronto contra o time alemão. O atacante também comentou o momento de transição no comando técnico do time espanhol, destacando a sua readaptação após um período de instabilidade.
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Questionado sobre a extensão do seu vínculo com a equipe espanhola, em que o atual contrato se encerra no final da próxima temporada, Vinícius demonstrou serenidade e reiterou o desejo de construir uma longa história no Santiago Bernabéu.
— Espero poder continuar aqui por muito tempo. Ainda me resta um ano de contrato, mas estou muito tranquilo. Tenho a confiança do presidente. No momento certo, farei a renovação e continuarei aqui por muito tempo, porque é o clube dos meus sonhos — declarou o atacante.
Um dos pontos altos da entrevista foi a explicação do brasileiro sobre a transição no comando técnico do Real Madrid. Vinícius foi franco ao admitir que não conseguiu se adaptar ao estilo de trabalho do ex-treinador Xabi Alonso, justificando a ausência de uma despedida pública quando o espanhol deixou o cargo.
— Jogava partidas, mas poucos minutos. Cada treinador tem seus métodos e eu não me conectei com Xabi da maneira que ele queria. Mas foi um aprendizado e me tornei uma pessoa melhor. O que aconteceu no Clássico (quando ficou insatisfeito por ser substituído) não foi bonito, pedi desculpas a todos. Com a cabeça fria, você entende que errou — explicou.
Por outro lado, o brasileiro não poupou elogios ao atual comandante, Álvaro Arbeloa, traçando um paralelo com a relação de confiança que possuía com Carlo Ancelotti.
— Com Arbeloa tenho uma conexão especial, maravilhosa, como tive com o Ancelotti. Ele sempre deixou claro o que quer de mim e me deu muita confiança. Sempre dei o meu melhor e vou continuar dando —afirmou.
Celebração pelo retorno de Éder Militão
A reta final da temporada do Real Madrid também marca o retorno de jogadores importantes que estavam lesionados. Vini Jr celebrou especialmente a volta de seu compatriota e amigo pessoal, o zagueiro Éder Militão.
— Fico muito feliz pela volta dele. É um dos meus melhores amigos. É o melhor zagueiro central do mundo e, quando estamos com ele, somos um time melhor. Quando todos os jogadores estão à disposição, somos mais fortes — exaltou o atacante, citando também a importância dos retornos de Jude Bellingham, Dani Ceballos e Ferland Mendy.
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