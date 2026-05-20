Aston Villa atropela Freiburg e se torna campeão da Europa League
Com gols de Youri Tielemans, Emiliano Buendia e Morgan Rogers, os Villans conquistaram a competição pela primeira vez na história
O Aston Villa venceu o Freiburg por 3 a 0 nesta quarta-feira (20), no Tüpraş Stadium, em Istambul (TUR), e se tornou campeão da Europa League pela primeira vez na história. Com gols de Youri Tielemans, Emiliano Buendia e Morgan Rogers, os Villans não deram chances aos alemães e voltaram a vencer um título continental após 44 anos, quando venceram a Champions League em 1982. Técnico da equipe inglesa, Unai Emery se tornou pentacampeão da competição com o terceiro time diferente (Sevilla, Villarreal e Aston Villa).
Logo nos primeiros minutos, o Aston Villa teve a primeira chance com Morgan Rogers, mas o chute foi defendido. Aos poucos, o Freiburg começou a chegar no ataque com perigo. Porém, perto do intervalo, em jogada de escanteio curto, Morgan Rogers para Youri Tielemans, que, de primeira, marcou um golaço para abrir o placar ao Aston Villa. Ainda nos acréscimos, os Villans seguiram pressionando, com diversos escanteios. Na sobra de um deles, McGinn escapou pela direita e achou Emiliano Buendia livre perto da área. Com espaço, o meia argentino acertou o ângulo de Atubolu e marcou um belo gol para ampliar a vantagem do time inglês antes do fim da primeira etapa.
No retorno para o segundo tempo, o Freiburg tentou ser mais ofensivo, mas, ao deixar espaços na defesa, o Aston Villa aproveitou e, após grande jogada de Buendia na ponta esquerda, o argentino cruzou rasteiro para a área. Morgan Rogers se antecipou à marcação e marcou o terceiro gol dos Villans na final. Com o placar definido, o time inglês administrou a vantagem, controlando a posse de bola e quase marcando o quarto gol, com Buendia desperdiçando a oportunidade. No fim, o Freiburg não conseguiu reagir e, após o apito final, o Aston Villa se tornou campeão da Europa League 2025/26.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O Lance Capital da partida foi o golaço de Youri Tielemans, que abriu o placar na decisão. Antes do gol, a partida estava truncada, com poucas oportunidades, até que o meia belga apareceu para marcar o primeiro gol e "abrir a porteira" na final.
Deu aula 🏅
Emiliano Buendia deu aula na final da Europa League. Com assistência e um golaço, o meia argentino foi o melhor em campo na decisão.
Ficou abaixo 📉
Lukas Kübler e Philipp Treu foram os pontos fracos na defesa do Freiburg na partida. Todos os gols do Aston Villa surgiram nas alas do campo.
✅ Ficha técnica
Freiburg 🆚 Aston Villa
Europa League – Final
📆 Data e horário: terça-feira, 19 de maio de 2026, às 15h30 (de Brasília).
📍 Local: Tüpraş Stadium, em Istambul.
🥅 Gols: Youri Tielemans (42'/1ºT, 0-1); Emiliano Buendia (45+3/1°T, 0-2); Morgan Rogers (13'/2°T, 0-3)
🟨 Cartões amarelos: Philipp Treu (FRE); Emiliano Buendia, Matty Cash e John McGinn (AVL)
🟥 Cartões vermelhos:
🔴 Freiburg (Técnico: Julian Schuster)
Noah Atubolu; Lukas Kübler (Jordy Makengo), Matthias Ginter, Phillip Lienhart (Maximilian Rosenfelder) e Philipp Treu; Nicolas Höfler (Lucas Höler) e Maximillian Eggestein; Vincenzo Grifo (Derry Scherhant), Johan Manzambi e Jan-Niklas Beste (Christian Günter); Igor Matanovic.
🟣 Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres (Tyrone Mings) e Lucas Digne (Ian Maatsen); Victor Lindelöf (Amadou Onana) e Youri Tielemans (Douglas Luiz); John McGinn, Morgan Rogers e Emiliano Buendia (Jadon Sancho); Ollie Watkins.
