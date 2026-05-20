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Gigante espanhol busca contratação de Bernardo Silva, do Manchester City

Jogador está em fim de contrato com o clube inglês

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/05/2026
15:17
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Bernardo Silva e Haaland se abraçam após vitória do Manchester City (Foto: Adrian Dennis/AFP)
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O Atlético de Madrid busca a contratação do meia Bernardo Silva, do Manchester City, para a próxima temporada. Segundo o "Marca", o português é considerado o alvo prioritário da equipe de Diego Simeone para repor a saída de Antoine Griezmann.

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Com contrato até 30 de junho, Bernardo Silva deixará o Manchester City sem custos no fim da temporada. Nesse cenário, o Atlético de Madrid vê uma boa oportunidade para contratar um jogador de alto nível e sem precisar fazer um grande esforço financeiro pelo atleta.

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O Atlético de Madrid entende que a concorrência por Bernardo Silva será grande com Barcelona, Milan, Juventus e Chelsea na disputa. No entanto, os colchoneros priorizam a chegada de um meia-atacante e tem a chance de apresentar um projeto competitivo e com uma Champions League a ser disputada na próxima temporada, o que a Velha Senhora e o clube londrino talvez não consigam entregar.

Internamente, o Atlético de Madrid valoriza a experiência de Bernardo Silva, mas também a capacidade tática para jogar nos dois lados do campo, assim como pelo interior. Além disso, o português é visto como um jogador capaz de tirar uma equipe de situações complicadas nas partidas.

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Bernardo Silva comemora gol pelo Manchester City contra o Everton (Foto: Darren Staples/AFP)

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