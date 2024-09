Vini Jr enfrenta críticas e busca redenção no retorno ao Real Madrid

Vinícius Júnior volta ao Real Madrid depois de receber críticas por seu desempenho na Seleção Brasileira (Foto: Thomas COEX / AFP)







Escrito por João Marcos • Publicada em 14/09/2024 - 06:00 • Madri (ESP)

Vinícius Júnior volta a campo pelo Real Madrid neste sábado (14), às 16h (hora de Brasília) diante da Real Sociedad, tentando superar a decepção da Data Fifa, na qual não marcou gols e, mais uma vez, foi alvo de críticas por suas atuações com a Seleção Brasileira.

As avaliações negativas não são exageradas: após a disputa da Copa do Mundo de 2022, Vini Jr marcou apenas três gols em 15 jogos. E não são apenas nos números que o mau-desempenho fica exposto.

Ao assistir às partidas, fica clara a dificuldade que o atacante tem de assumir o protagonismo com a amarelinha (ao contrário de quando atua no clube merengue), especialmente na ausência de Neymar, afastado há quase um ano por conta de lesão no joelho.

Um dos motivos para a diferença entre o "Vinícius do Brasil" e o "Vinícius do Real" está no contexto: hoje, a Seleção Brasileira é uma equipe sem identidade, que tenta renovar seu elenco sem um planejamento aparente e atravessa crise tanto dentro quanto fora do campo. Além disso, não conquista uma Copa do Mundo há mais de duas décadas e acumula derrotas vexatórias em competições oficiais, como o 7 a 1 diante da Alemanha há 10 anos.

No Real Madrid, por outro lado, Vinícius encontrou companheiros experientes como Modric e Toni Kroos (hoje aposentado) que ajudaram no seu desenvolvimento. Mais ainda: não precisou encarar a pressão de ser o salvador que tiraria um gigante da seca. Isso porque o craque chegou a um clube no qual a conquista da Champions League havia se tornado uma rotina (entre 2014 e 2018, foram quatro títulos).

Vini Jr tem dificuldade de assumir o protagonismo com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

A maneira como os treinadores de Vini Jr lidam com sua má fase recente também é um ponto a ser destacado. Após a vitória do Brasil diante do Equador, Dorival Júnior pediu "paciência", em uma tentativa de tirar a pressão do atacante, mas logo na sequência o comparou com Neymar, principal referência da atual geração de jogadores.

- Nós queremos ver na condição de um atleta que ele produza a todo momento, a todo instante, da mesma forma que ele faz no seu clube. Temos que ter muita calma. Essa mesma expectativa era gerada em cima do Neymar, que em todo o momento tinha que ser a solução dos nossos problemas.

Carlo Ancelotti (esquerda) não se preocupa com a má fase de Vinícius Júnior (direita): "Seguimos encantados com ele." (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Na última sexta-feira (13), Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, também saiu em defesa do brasileiro, mas de uma maneira diferente: passou confiança e reforçou a importância de Vinícius nas duas últimas conquistas de Champions League do clube espanhol.

- Vinícius não está em sua melhor versão, mas segue sendo muito importante para nós. Ele foi decisivo na Supercopa da Europa, por exemplo. Não tem feito gols como nos acostumamos a ver, mas não temos pressa quanto a isso: o time marca e ele é importante, sempre dá tudo que pode. (...) Aqui seguimos encantados com ele, ninguém pode esquecer que ganhamos duas Champions com ele.

Vale lembrar: há pouco mais de uma semana, Vinícius foi o único brasileiro indicado à conquista da Bola de Ouro, da France Football. E se o brasileiro é um dos favoritos a levar o prêmio de melhor jogador do mundo da última temporada, muito se deve às suas atuações pelo Real Madrid, o ambiente no qual o brasileiro parece se sentir realmente à vontade.