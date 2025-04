Apesar do interesse do futebol saudita, a novela da renovação de Vini Jr com o Real Madrid está próxima do fim. Isso porque o brasileiro, que tem contrato com os Merengues até 30 de junho de 2027, deve ampliar seu vínculo na Espanha por mais dois ou três anos, segundo o jornalista Manu Carreño, do programa El Laguero, da rádio espanhola Cadena SER.

O acordo pode ser finalizado antes do final da temporada 2024/25, embora ainda não há uma data definida para a assinatura do contrato, conforme publicado no jornal espanhol "Marca". Na reportagem, evidencia-se que o camisa 7 mantém seu prestígio no clube, em que pese a eliminação para o Arsenal nas quartas de final da Champions League e a liderança do Barcelona na La Liga. Vini Jr, inclusive, deixou claro a intenção de permanecer em Madri.

As partes têm reunião prevista para as próximas semanas para tratar da renovação. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, já existe um acordo verbal inicial entre ambos e a discussão atual é a duração do contrato, que deve ser até 2029 com opção de extensão ou até 2030.

Vinícius chegou a 200 vitórias pelo Real no último domingo, na vitória por 1 a 0 sobre o Athletic Bilbao, e recebeu do presidente do clube, Florentino Pérez, uma camisa especial pelo feito. Em entrevista divulgada pelo próprio Real, Vini Jr. reafirmou seu desejo de permanecer "por muito tempo".

Números de Vini Jr na temporada 2024/25 ⚽

Mesmo questionado pela torcida, Vini Jr segue tendo papel fundamental no Real Madrid de Carlo Ancelotti. Por todas as competições, o brasileiro já marcou 20 gols e contribuiu com 14 assistências em 46 partidas.

O camisa 7 só fica atrás de Kylian Mbappé na artilharia do clube na temporada. Em seu primeiro ano frente ao clube da capital espanhola, o francês soma 32 gols. Vale frisar, porém, que Vini Jr foi o artilheiro do time na Champions League, com oito tentos.

