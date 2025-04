Valverde faz golaço, e Real Madrid vence Athletic Bilbao na La Liga

O Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0, pela 32ª rodada da La Liga, neste domingo (20), no Santiago Bernabéu. Federico Valverde marcou o único gol da partida nos acréscimos do segundo tempo para manter a distância para o Barcelona em quatro pontos e sonhar com o título do Campeonato Espanhol.

Como foi a partida entre Real Madrid e Athletic Bilbao?

Em uma etapa inicial sem emoção, o Real Madrid teve mais volume, mas não conseguiu assustar o Athletic Bilbao. Vini Jr criou a melhor chance da partida ao arrancar da intermediária, passar por dois defensores e finalizar por cima do gol defendido por Unai Simon. Em outra chance a partir de escanteio, Valverde subiu mais alto que a defesa e cabeceou para uma intervenção tranquila do goleiro adversário.

No segundo tempo, o Real Madrid voltou com outra postura e quase abriu o placar com Camavinga recebendo lindo passe de Vini Jr e arrancando do meio de campo até a área e batendo para defesa de Unai Simon. O Athletic Bilbao assustou em uma chegada e Berenguer pelo lado esquerdo finalizando cruzando para ótima defesa de Courtois. Mas os merengues responderam com Vini Jr sendo acionado pela esquerda e cruzando de trivela para Bellingham chegar cabeceando para outra grande intervenção de Unai Simon.

Na pressão do Real Madrid, Rodrygo teve uma grande chance pelo lado direito em que bateu cruzado para outra defesa de Unai Simon. E aos 34 minutos, Vini Jr fez bela jogada individual do lado esquerdo para o meio da área e finalizando no cantinho para abrir o placar. No entanto, o gol foi anulado por conta da posição irregular de Endrick no início do lance. Na reta final, Bellingham desperdiçou uma grande chance ao aproveitar cruzamento na área e chutar por cima do gol. Mas nos acréscimos, Valverde aproveitou um corte da defesa do Bilbao e finalizou de trivela para marcar um golaço e dar a vitória ao Real Madrid.

O que vem por aí para Real Madrid e Athletic Bilbao?

Na quarta-feira (23), o Real Madrid visita o Getafe, pela 33ª rodada da La Liga, às 16h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Athletic Bilbao recebe o Las Palmas, às 14h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 1 x 0 Athletic Bilbao - La Liga

32ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 20 de abril de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

🥅 Gols: Valverde, 47'/2ºT (1-0)

🟨 Cartões amarelos: Unai Núñez e Prados (ATH); Asencio (RMA)

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Valverde, Asencio (Lucas Vásquez), Rüdiger e Camavinga; Tchouaméni, Ceballos (Endrick), Modric (Arda Güler) e Bellingham; Vini Jr e Rodrygo (Brahim Díaz).

ATHLETIC BILBAO (Técnico: Ernesto Valverde)

Unai Simon; Gorosabel, Unai Núñez, Paredes e Boiro (Vivian); Prados, Vesga e Berenguer (Sancet); Djaló (Williams), Guruzeta (Sannadi) e Gómez (Lekue).