Futebol Internacional

Vini Jr e Yamal protagonizam duelo de 'Bolas de Ouro' em El Clásico

Duelo vale a liderança da La Liga, neste domingo (26)

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/10/2025
06:00
Vini Jr e Lamine Yamal fazem duelo no confronto entre Real Madrid e Barcelona
Vini Jr e Lamine Yamal fazem duelo no confronto entre Real Madrid e Barcelona (Fotos: Thomas Coex e Manaure Quintero/AFP)
Vini Jr e Lamine Yamal protagonizam um duelo de "Bolas de Ouro" no El Clásico entre Real Madrid e Barcelona, neste domingo (26). Os dois jogadores vivem a expectativa por decidir o confronto valendo a liderança da La Liga ao fim da 10ª rodada.

Em 2024, Vini Jr foi eleito o 2º melhor jogador do mundo no Bola de Ouro em uma eleição muito contestada por parte do público e da imprensa internacional. Assim como aconteceu com Lamine Yamal, que perdeu a premiação individual para Ousmane Dembélé em 2025 após uma temporada mágica.

Vini Jr x Lamine Yamal

Desde sua chegada no Real Madrid, Vini Jr faz seu melhor início de campanha na La Liga em termos estatísticos. Em nove partidas disputadas, o brasileiro balançou as redes cinco vezes, além de ter quatro assistências, tendo contribuído diretamente para nove gols da equipe merengue no Campeonato Espanhol.

Na vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Getafe, Vini Jr não contribuiu com números, mas foi decisivo ao forçar duas expulsões de defensores rivais. A equipe comandada por Xabi Alonso marcou o gol que deu os três pontos na classificação somente quando tinha um jogador a mais em campo.

Por outro lado, Lamine Yamal faz uma temporada em que lida com lesões no púbis e busca reencontrar a melhor fase. Ainda assim, o jovem de 18 anos fez sete partidas, marcou três gols e contribuiu com cinco assistências.

Após se recuperar da última lesão durante a Data Fifa, Yamal atuou contra o Getafe e marcou um gol de pênalti na goleada do Barcelona sobre o Olympiacos por 6 a 1, na Champions League. Sem Raphinha e Lewandowski, o jovem é a grande esperança da equipe de Hansi-Flick.

Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra a Juventus, pela Champions League
Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra a Juventus, pela Champions League (Foto: Thomas Coex/AFP)

Coadjuvantes ou protagonistas?

Embora sejam astros consolidados no futebol mundial, Vini Jr e Lamine Yamal dividem o protagonismo com outros companheiros na atual temporada. Ainda assim, os atacantes são peças chaves nos elencos de seus clubes.

No Real Madrid, Kylian Mbappé rouba o protagonismo por conta dos 15 gols marcados na temporada. No entanto, Vini Jr é o 2º maior artilheiro da equipe merengue na temporada e o 2º maior garçom do time atrás apenas de Arda Güler por uma assistência.

No Barcelona, Hansi-Flick conta com três artilheiros empatados com cinco gols: Rashford, Ferran Torres e Fermín López. O trio deve estar em campo no El Clásico, mas contam com Yamal, que é o 2º maior assistente dos culés na temporada.

Lamine Yamal cobra pênalti na vitória do Barcelona sobre o Olympiacos, na Champions League
Yamal cobra pênalti na vitória do Barcelona sobre o Olympiacos, na Champions (Foto: Josep Lago/AFP)

