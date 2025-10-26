Vini Jr e Yamal protagonizam duelo de 'Bolas de Ouro' em El Clásico
Duelo vale a liderança da La Liga, neste domingo (26)
- Matéria
- Mais Notícias
Vini Jr e Lamine Yamal protagonizam um duelo de "Bolas de Ouro" no El Clásico entre Real Madrid e Barcelona, neste domingo (26). Os dois jogadores vivem a expectativa por decidir o confronto valendo a liderança da La Liga ao fim da 10ª rodada.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Sávio recorda El Clásico marcante e vê fator determinante em Real Madrid x Barcelona
Futebol Internacional25/10/2025
- Futebol Internacional
Jornalistas veem Real Madrid e Barcelona em fases turbulentas, e El Clásico sem favoritos
Futebol Internacional25/10/2025
- Futebol Internacional
Barcelona leva vantagem sobre o Real Madrid em retrospecto recente no El Clásico
Futebol Internacional25/10/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Em 2024, Vini Jr foi eleito o 2º melhor jogador do mundo no Bola de Ouro em uma eleição muito contestada por parte do público e da imprensa internacional. Assim como aconteceu com Lamine Yamal, que perdeu a premiação individual para Ousmane Dembélé em 2025 após uma temporada mágica.
Vini Jr x Lamine Yamal
Desde sua chegada no Real Madrid, Vini Jr faz seu melhor início de campanha na La Liga em termos estatísticos. Em nove partidas disputadas, o brasileiro balançou as redes cinco vezes, além de ter quatro assistências, tendo contribuído diretamente para nove gols da equipe merengue no Campeonato Espanhol.
Na vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Getafe, Vini Jr não contribuiu com números, mas foi decisivo ao forçar duas expulsões de defensores rivais. A equipe comandada por Xabi Alonso marcou o gol que deu os três pontos na classificação somente quando tinha um jogador a mais em campo.
Por outro lado, Lamine Yamal faz uma temporada em que lida com lesões no púbis e busca reencontrar a melhor fase. Ainda assim, o jovem de 18 anos fez sete partidas, marcou três gols e contribuiu com cinco assistências.
Após se recuperar da última lesão durante a Data Fifa, Yamal atuou contra o Getafe e marcou um gol de pênalti na goleada do Barcelona sobre o Olympiacos por 6 a 1, na Champions League. Sem Raphinha e Lewandowski, o jovem é a grande esperança da equipe de Hansi-Flick.
Coadjuvantes ou protagonistas?
Embora sejam astros consolidados no futebol mundial, Vini Jr e Lamine Yamal dividem o protagonismo com outros companheiros na atual temporada. Ainda assim, os atacantes são peças chaves nos elencos de seus clubes.
No Real Madrid, Kylian Mbappé rouba o protagonismo por conta dos 15 gols marcados na temporada. No entanto, Vini Jr é o 2º maior artilheiro da equipe merengue na temporada e o 2º maior garçom do time atrás apenas de Arda Güler por uma assistência.
No Barcelona, Hansi-Flick conta com três artilheiros empatados com cinco gols: Rashford, Ferran Torres e Fermín López. O trio deve estar em campo no El Clásico, mas contam com Yamal, que é o 2º maior assistente dos culés na temporada.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias