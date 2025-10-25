Jornalistas veem Real Madrid e Barcelona em fases turbulentas, e El Clásico sem favoritos

Apesar dos bons resultados, Real Madrid e Barcelona vivem fases turbulentas às vésperas do primeiro El Clásico da temporada. O Lance! consultou jornalistas especializados no futebol espanhol para dissecar o momento dos clubes e os brasileiros que defender as cores de cada equipe.

A repórter Tati Mantovani, da TNT Sports, entende que o Real Madrid precisa mostrar mais sob comando de Xabi Alonso, principalmente em jogos considerados grandes. Sob comando do novo treinador, os merengues não conseguiram convencer em duelos de peso.

- Os resultados do Real Madrid são muito bons. 11 vitórias em 12 jogos, líder de La Liga, 100% na Champions, mas as sensações do jogo fazem a gente desconfiar do que esse time pode fazer em grandes jogos. Nos dois grande desafios que teve, que foram contra o PSG, no Mundial de Clubes, e Atlético de Madrid, o Real Madrid de Xabi Alonso falhou. Foi goleado nos dois jogos. Os resultados que o Real Madrid tem até agora são bons, mas o grande desafio é fazer bons jogos e conseguir bons resultados contra rivais diretos por título, como é o caso do Barcelona.

Tati Mantovani vê os brasileiros do Real Madrid como peças chaves, principalmente Vini Jr e Militão, que são titulares indiscutíveis no início do trabalho de Xabi Alonso. A jornalista da TNT Sports dissecou a temporada da dupla brasileira e como eles podem ser importantes no El Clásico.

- O Militão está voltando após duas temporadas com duas lesões graves. Ele está fisicamente bem e é peça chave para o estilo de jogo que o Xabi está implementando no time. Em teoria, a dupla de zagueira titular deve ser Huijsen e Militão. O Huijsen tem uma boa saída de bola, e o Militão é fundamental pra correr pra trás. É um grande teste no qual o Real Madrid vai enfrentar atacantes de primeiro nível. E Vini Jr está sendo determinante para o Real Madrid conseguir os resultados apesar de não ter estatísticas. O Vinicius tem um ponto de desequilíbrio muito importante. Com o Ancelotti, a gente via funcionar muito bem. No inicio do trabalho do Xabi Alonso, até pelas exigências de outras funções que ele pede aos seus atacantes, a gente estava vendo menos. Mas a sensação é de que o Vini está recuperando o um contra um tão poderoso da carreira dele.

Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra o Getafe (Foto: Thomas Coex/AFP)

Se o Real Madrid não passa as melhores sensações sendo líder da La Liga e 100% na Champions, o Barcelona faz um início de temporada ainda mais turbulento. O atual campeão nacional ocupa a vice-liderança do Campeonato Espanhol e está fora da zona de classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Em entrevista ao Lance!, o jornalista Luis Rojo, do Marca, entende que as lesões têm atrapalhado o início de temporada do Barcelona. Além disso, o repórter também vê o setor ofensivo do Real Madrid em um momento melhor.

- O Barcelona não está muito bem. Há uma série de partidas não está sendo o Barcelona da temporada passada. Conseguiu algumas vitórias, como contra o Girona, mas que não jogou bem e ganhou nos acréscimos. Há muitos fatores, principalmente as lesões, pois Flick não está podendo contar com jogadores importantes. E Lamine Yamal não está na forma do ano passado. Nesse momento, o ataque do Real Madrid é melhor. Além de Mbappé, o Vinicius é um jogador que desequilibra. Por outro lado, o ataque do Barcelona, independentemente da qualidade dos jogadores, não está bem. Raphinha volta de lesão, Lamine não está em um bom momento, Lewandowski está lesionado, Ferran Torres está voltando de lesão e deve retornar contra o Real Madrid. Somente Rashford está em um bom momento. Se formos comparar, eu diria que o ataque do Real Madrid está em uma fase melhor.

Na sequência, Luis Rojo revelou a importância de Raphinha, que desfalca o Barcelona diante do Real Madrid. O camisa 11 ficou afastado durante um mês por conta de uma lesão muscular na perna direita, mas segue ausente da relação de Hansi-Flick após o treino de sexta-feira (24).

- É um jogador fundamental. Quando não tem Raphinha, Barcelona tem muitos problemas. É um jogador importantíssimo por seu jogo, seus gols, suas assistências, mas também por seu caráter que impõe na equipe, é um lutador, um homem que transmite energia aos seus companheiros. É chave e fundamental. São dois jogadores (Raphinha e Yamal) fundamentais. Junto com Pedri, os melhores do Barcelona. Flick não pôde contar com Raphinha nas últimas partidas, enquanto Yamal não rendeu no nível de outras vezes. Se você não conta com dois de seus três melhores jogadores, o nível baixa.

Na La Liga, o Real Madrid ocupa a liderança com 24 pontos conquistados, enquanto o Barcelona é o vice-líder com 22 pontos. As equipes se enfrentam pela primeira vez na temporada em duelo valendo a ponta do Campeonato Espanhol.

Lamine Yamal e Raphinha comemoram gol marcado pelo Barcelona sobre o Como (Foto: Divulgação)

Veja outras respostas de Tati Mantovani e Luis Rojo sobre Real Madrid x Barcelona

Melhor temporada de Vini Jr? - Tati Mantovani (TNT Sports)

- O Vini está no caminho para poder ser um jogador decisivo e determinante na fase mais importante da temporada. Na temporada passada, ele começa muito bem, mas na parte mais decisiva cai muito de produção, assim como todo o Real Madrid. Ele faz o melhor início dele em La liga e está buscando voltar a ter estatísticas na Champions. Nos três jogos (da Liga dos Campeões), o Vini sofreu pênalti contra o Marseille. E no jogo contra a Juventus foi decisivo. É manter essa regularidade de ser esse jogador determinante pra chegar no momento decisivo da temporada, que é a parte final. É um jogador que desequilibra muitos jogos.

Importância de Mbappé - Tati Mantovani (TNT Sports)

- O Mbappé tem que ser esse cara decisivo. Ele chega para jogos como esse. Ele chega para jogos grandes, para ser decisivo em El Clásico, em mata-mata de Champions. O início de temporada é extraordinário, mas no Real Madrid não basta fazer bons inícios de temporada. No Real Madrid, o que conta são finais de temporada, que é onde o time briga por títulos. Os jogos grandes contam muito pra ver em que ponto está essa capacidade. O Mbappé chega para ser o cara nesses jogos e se pede que ele seja o cara nesses jogos. Na temporada passada, ele não conseguiu.

Momento de Rodrygo - Tati Mantovani (TNT Sports)

- O Rodrygo vai recuperando essa regularidade de minutagem, porque no fim da temporada passada ele atravessou problemas que fizeram com que ele não pudesse ter essa regularidade, mas é um jogador extremamente decisivo em momentos determinantes. Já vimos o Rodrygo marcar gols impossíveis e colocando o Real Madrid em final de Champions, decidindo Copa do Rei. Dentro do contexto do Real Madrid, os grandes jogos são definidos por grandes jogadores. E o Real Madrid tem grandes jogadores, como Bellingham, Mbappé, Vinicius e Rodrygo. Mesmo não sendo titular, ele tem a capacidade de ser determinante.

Favorito no El Clásico - Tati Mantovani (TNT Sports)

- É complicado dizer quem chega como favorito. O Barcelona sofre com lesões, mas é um time mais pronto do que o Real Madrid. É a segunda temporada do Hansi-Flick depois de um início muito bom, mas com algumas lacunas, principalmente com os problemas defensivos. Já o Real Madrid vem de ser um time consolidado, mas trocou a forma como quer encarar os jogos e há uma necessidade de adaptação. Em termos de resultados, o início do Real Madrid é melhor, mas em termos de sensação de jogo, quando o Barça está melhor, a gente confia mais pelo trabalho já feito. No Real Madrid, a sensação é de que o trabalho ainda está sendo feito e a gente não sabe ainda bem para onde ele vai. O que vai determinar se o trabalho é bom ou ruim são títulos e grandes jogos. É difícil estipular El Clásico. Na temporada passada, só deu Barcelona. Em outras temporadas, só dava Real Madrid. E tem uma característica: geralmente o Barça se dá melhor no Bernabéu, e o Real Madrid se dá melhor no campo do Barcelona. Tudo pode acontecer.

Favorito no El Clásico - Luis Rojo (Marca)

- Não há favoritos em clássico. Embora um chegue em um bom estado de forma e outro chegue mal, tudo pode acontecer. Há tanta rivalidade, que tudo pode acontecer. No ano passado, o Barcelona era claramente favorito, mas foi um ano muito bom para o Barça e muito ruim para o Real Madrid. Nessa temporada, está muito equilibrado. O Barcelona não está bem, mas o Real Madrid também não está tão bem também. O Real Madrid tem um jogador diferencial, que é Mbappé.

