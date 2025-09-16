menu hamburguer
Ruben Amorim pode deixar o United e rumar para outro gigante

O treinador português está sob pressão em Old Trafford

Rúben Amorim reage ao jogo entre Manchester United e Southampton
imagem cameraRuben Amorim atrai interesse do Benfica diante da fase ruim no Manchester United (Foto: Oli Scarff/AFP)
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/09/2025
Sob pressão em Old Trafford, o treinador Ruben Amorim pode trocar o Manchester United por outro grande clube europeu. De acordo com o jornalista Chris Wheeler, o técnico dos Red Devils é o principal alvo de um dos candidatos à presidência do Benfica: João Noronha Lopes.

Ruben Amorim faz parte do plano ambicioso de João Noronha Lopes caso seja eleito como novo presidente do Benfica. Além do técnico do Manchester United, o candidato também está disposto a garantir a contratação de Bernardo Silva, que está em fim de contrato com o Manchester City. E há, inclusive, a possibilidade de um pré-contrato ser firmado já no mês de janeiro.

Apesar de seu trabalho de sucesso no Sporting, Ruben Amorim construiu uma história relevante com o Benfica quando jogador. Ruben passou pelas categorias de base do clube, mas seguiu outros caminhos até atingir o futebol profissional. Em 2008, retornou aos Encarnados e só deixou definitivamente o time da sua carreira em 2017, quando decidiu se aposentar.

Rúben Amorim deixa campo de jogo entre Manchester United e Fulham de cabeça baixa
Ruben Amorim deixa campo de jogo entre Manchester United e Fulham de cabeça baixa (Foto: Justin Tallis/AFP)

Trajetória de Ruben Amorim no Manchester United

Diante do grande trabalho no Sporting e o interesse de diversos clubes, Ruben Amorim assumiu o comando do Manchester United no meio da última temporada e totalizou 47 jogos disputados, somando apenas 17 vitórias. Em 2025/26, o único resultado positivo conquistado pelos Red Devils até então foi a vitória sobre o Burnley, que ainda foi sob fortes emoções. Portanto, existe uma grande pressão para a virada de chave em Old Trafford e a afirmação de Amorim.

