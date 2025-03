Vini Jr e Mbappé comandaram a vitória do Real Madrid, por 2 a 1, neste domingo (9), contra o Rayo Vallecano, válido pela 27ª rodada de La Liga. No Santiago Bernabéu, os Merengues fizeram os dois gols no primeiro tempo e, pouco antes do intervalo, os visitantes diminuíram com Pedro Díaz.

Com o resultado, o Real chegou aos 57 pontos e empatou com o líder Barcelona. A equipe não assumiu a liderança por ter sido derrotado pelos catalães, e o confronto direto é o primeiro critério de desempate. Do outro lado, o Rayo é o sétimo colocado, com 36 pontos.

Como foi o jogo?

Vini Jr foi o grande nome da partida entre Real Madrid e Rayo Vallecano. O brasileiro incomodou a defesa adversária em toda primeira etapa, além de bons passes e dois gols produzidos, sendo o primeiro uma assistência para Mbappé. O camisa 7 acionou o francês em velocidade, que cortou a defesa e acertou o canto do goleiro.

Poucos minutos depois, foi a vez de Vini. O brasileiro fez linda jogada pela esquerda, deixou dois marcadores para trás, pedalou na frente do terceiro e finalizou pro fundo da rede. Já nos acréscimos, Pedro Díaz acertou belo chute e impediu o sentimento de tranquilidade para o Real no segundo tempo.

Porém, os Merengues seguiu com a vantagem até o fim do jogo. Após linda jogada de Tchouaméni, o volante achou Vini, que chegou perto de marcar o terceiro gol dos mandantes, mas o árbitro apontou impedimento do brasileiro.

O que vem pela frente?

O Real Madrid volta a campo na quarta-feira (12), às 17h (de Brasília), para o confronto de volta das oitavas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid, que acontecerá no Riyadh Air Metropolitano. Os Merengues têm vantagem de um gol por ter vencido por 2 a 1. O Rayo Vallecano, no entanto, recebe o Real Sociedad no Campeonato Espanhol, no próximo domingo (16).

Mbappé e Vini Jr comandaram a vitória do Real Madrid sobre o Rayo Vallecano, pela 27ª rodada de La Liga (Foto: Thomas COEX / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 2 X 1 RAYO VALLECANO

27ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: domingo, 9 de fevereiro de 2025, às 12h15 (de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)

🥅 Gols: Kylian Mbappé (30'/1°T), Vini Jr (34'/1°T) e Pedro Díaz (45'+2/1°T)

🟨 Cartões amarelos: Gumbau (RAY), Vini Jr (REA), Tchouaméni (REA), Luka Modric (REA)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Lunin; Lucas Vázquez, Asencio, Alaba e Fran García; Rodrygo, Tchouaméni, Luka Modric e Jude Bellingham; Vini Jr e Mbappé.

RAYO VALLECANO (Técnico: Iñigo Pérez)

Batalla; Ratiu, Lejeune, Aridane e Espino; Ciss e Gumbau; Embarba, Pedro Díaz e Chavarría; Álvaro García.