Campeão da Euro afirma que Mbappé é o ‘atacante supremo’

A qualidade de Kylian Mbappé dentro das quatro linhas não passa despercebida nem mesmo entre seus adversários. Desta vez, foi Nico Williams, atacante do Athletic Bilbao e campeão da Eurocopa de 2024 com a seleção espanhola, quem não poupou elogios ao craque do Real Madrid. Em entrevista ao jornal francês "L'Équipe", o jovem jogador destacou a versatilidade e a capacidade decisiva do camisa 9 merengue.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Um ponta que eu admiro? Mbappé. Ele é o atacante 'supremo'. Para mim, ele é um dos jogadores mais completos do mundo no momento - afirmou Williams, reforçando o status do francês como um dos grandes nomes do futebol mundial.

continua após a publicidade

Apesar de ser um dos principais goleadores da atualidade, Mbappé segue sendo desafiado a evoluir ainda mais. Seu técnico no Real Madrid, Carlo Ancelotti, acredita que há espaço para crescimento, especialmente na tomada de decisões e na atitude dentro de campo.

Mesmo com 31 participações em gols em 40 jogos na temporada, o treinador italiano enxerga a possibilidade de melhorias para que o atacante continue dominando o futebol europeu. No poderoso trio de ataque merengue, Mbappé se destaca como artilheiro isolado com 27 gols marcados. Vini Jr aparece na segunda posição com 17 gols, seguido por Rodrygo, que anotou 13 tentos.

continua após a publicidade

➡️Barcelona x Osasuna é adiado devido à morte de médico da equipe blaugrana

A inspiração de Nico Williams em Mbappé como atacante

Nico Williams também revelou que observa atentamente o estilo de jogo de Mbappé para aprimorar suas próprias habilidades.

- Ele também atua pelo lado esquerdo, mesmo podendo jogar mais à frente. A forma como ele dribla, como executa essas jogadas, seu estilo de movimento... Eu realmente gosto de observá-lo, especialmente agora que estou me esforçando para não ser apenas um driblador, mas também aprender a combinar minhas jogadas. Admiro como ele se posiciona em campo e como cria espaço. Eu tento imitá-lo e isso está dando resultado - destacou o espanhol.

Com contrato válido até junho de 2027, Williams é um dos jogadores mais promissores da atualidade e já despertou interesse de grandes clubes europeus. Durante a última janela de transferências, equipes como Barcelona e PSG sondaram sua situação, mas o atacante optou por permanecer no Athletic Bilbao. No entanto, especula-se que novas propostas poderão surgir no próximo verão, com valores que giram em torno de 70 milhões de euros (cerca de R$438 milhões).