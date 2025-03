Escalação do Real Madrid: Ancelotti tem desfalques importantes

O Real Madrid vai à campo neste domingo (9), às 12h15, para enfrentar o Rayo Vallecano, e contará com dois desfalques importantes na escalação para a partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

Carlo Ancelotti terá que lidar com desfalques significativos. O zagueiro Antonio Rüdiger, uma das peças-chave da defesa, não conseguiu treinar com o grupo na última sessão devido a um quadro gripal e está fora da partida. Outra baixa importante é a do goleiro Thibaut Courtois, que não foi relacionado por conta de um desconforto no joelho direito. Eles se juntam à lista de ausências que inclui Dani Carvajal, Éder Militão, Dani Ceballos e Jesús Vallejo, reduzindo as opções do treinador italiano, especialmente no setor defensivo.

O Real Madrid enfrenta o Rayo Vallecano, em um dérbi madrilenho, precisando da vitória para se manter na briga pelo topo de LaLiga. Com o Barcelona liderando a competição e ainda tendo um jogo a menos devido à suspensão de sua partida contra o Osasuna, o time de Ancelotti sabe da importância do confronto. Além disso, a equipe merengue tem um compromisso decisivo pela Champions League na próxima quarta-feira, quando enfrentará o Atlético de Madrid pelo jogo de volta das oitavas de final.

Lista de relacionados do Real Madrid:

Goleiros: Andriy Lunin, Fran González, Sergio Mestre. Defensores: Lucas Vázquez, Raúl Asencio, David Alaba, Fran García, Ferland Mendy. Meio-campistas: Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Luka Modric, Jude Bellingham, Arda Güler.