UEFA divulga lista dos salários e elencos mais caros do mundo

A UEFA divulgou um relatório sobre a situação financeira dos clubes do velho continente, destacando os clubes mais valiosos do mundo. O top 20 divulgado pela entidade é dominado por clubes ingleses, que ocupam nove posições na lista. O Chelsea lidera a lista dos elencos mais valiosos, com um valor impressionante de 1,6 bilhão de euros, seguido por Manchester City, Manchester United e Arsenal.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os 20 elencos mais caros do mundo:

20: Roma - 358 milhões de euros

19: Atlético de Madrid - 380 milhões de euros

18: Milan - 382 milhões de euros

17: Napoli - 445 milhões de euros

16: Barcelona - 476 milhões de euros

15: West Ham - 478 milhões de euros

14: Newcastle - 543 milhões de euros

13: Bayern de Munique - 551 milhões de euros

12: Leipzig - 561 milhões de euros

11: Aston Villa - 586 milhões de euros

10: Inter - 624 milhões de euros

9: Juventus -737 milhões de euros

8: Tottenham - 811 milhões de euros

7: Liverpool - 872 milhões de euros

6: PSG - 913 milhões de euros

5: Real Madrid - 924 milhões de euros

4: Arsenal - 1,02 bilhão de euros

3: Manchester United - 1,09 bilhão de euros

2: Manchester City - 1,2 bilhão de euros

1: Chelsea - 1,6 bilhão de euros

Chelsea lidera a lista de plantel mais caro do mundo (Foto: Adrian Dennis / AFP)

No entanto, em outra lista divulgada também pela Uefa, não é um clube da Premier League que lidera o ranking de maior folha salarial da Europa. O PSG foi o clube que mais gastou com salários na temporada de 2023/2024. Segundo o relatório, o clube francês investiu 658 milhões de euros (aproximadamente R$ 4 bilhões) em folha salarial, superando concorrentes como Real Madrid e Manchester City.



O Presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, fez um alerta sobre controle financeiros dos clubes e chamou a atenção para o aumento de outros custos.

continua após a publicidade

- A maioria dos clubes parece estar gerindo os aumentos salariais dos jogadores de maneira responsável, mas outros custos estão aumentando rapidamente, o que exerce uma pressão maior do que nunca sobre as margens operativas. Os clubes devem permanecer atentos - disse Aleksander Ceferin.

Confira o top 10 de maiores folhas salariais na Europa:

10: Aston Villa - 292 milhões de euros

9: Arsenal -381 milhões de euros

8: Chelsea - 395 milhões de euros

7: Manchester United - 429 milhões de euros

6: Bayern de Munique - 430 milhões de euros

5: Liverpool - 449 milhões de euros

4: Barcelona - 476 milhões de euros

3: Real Madrid - 505 milhões de euros

2: Manchester City - 554 milhões de euros

1: PSG - 658 milhões de euros