Prêmio The Best: confira todos os ganhadores

O prêmio The Best, entregue pela Fifa em cerimônia anual desde 1991, salvo entre os anos de 2010 a 2015, em que a premiação foi realizada em conjunto com a France Football, com a Bola de Ouro, elege o melhor jogador do mundo, e é um dos prêmios mais tradicionais do esporte. Assim, o Lance! mostra todos os ganhadores da história do The Best.

Vinicius Jr é um dos grandes candidatos a vencer a premiação em 2024; confira todos os ganhadores do The Best (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Como acontece a premiação do The Best?

O The Best foi criado ainda em 1991, com a entidade máxima do futebol, Fifa, entregando o prêmio para o jogador considerado melhor do mundo. Durante o período de 2010 até 2015, a instituição realizou a cerimônia em parceria com a France Football, com a Bola de Ouro.

Além de divulgar o melhor jogador do ano, a votação da Fifa também incluem as entregas dos prêmios da Seleção da Temporada, tanto no futebol masculino, quanto feminino, melhor jogadora do ano, melhor goleiro(a), gol mais bonito, etc.

No prêmio do The Best, não apenas representantes da mídia, como jornalistas, votam, mas também os técnicos e capitães de diversas seleções.

Confira todos os ganhadores do The Best