Vini Jr, craque do Real Madrid, será investigado pela direção de La Liga após uma polêmica na saída do jogo contra o Rayo Vallecano, no empate em 3 a 3 no sábado (14). A direção formalizará uma denúncia tanto contra o jogador quanto contra os torcedores rayistas presentes no Campo de Vallecas.

Durante o confronto, o brasileiro foi alvo de cânticos de "Bola de Praia", em referência à derrota para Rodri na eleição da Bola de Ouro. Ao apito final, enquanto se encaminhava para os vestiários, ouviu algumas ofensas e, apontando para a torcida, fez o número dois com a mão e afirmou: "Vocês vão para a segunda". As duas ações estarão sob investigação nas próximas semanas, segundo o canal de televisão espanhol "COPE".

O presidente do Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, discordou do gesto de Vinícius e se pronunciou no dia seguinte ao confronto:

- Estas atitudes como as de Vinícius não são adequadas. Porque, no fim das contas, ele está dizendo a uma torcida como a do Rayo para "ir à Segunda Divisão", mas para nós estar na elite é uma questão de sobrevivência em todos os níveis. Os jogadores precisam ser profissionais, e essas atitudes contra o público não podem ser tomadas, porque podem gerar outras coisas - disparou o mandatário.

Em campo, Vini começou o confronto no banco de reservas, já que se recupera de uma lesão e já havia jogado os 90 minutos do duelo com a Atalanta na Champions League, quatro dias antes. Porém, mesmo com pouco tempo de jogo, também se envolveu em outra situação.

Com o confronto já em 3 a 3, o camisa 7 sofreu pênalti de Mumin, mas o árbitro Martínez Munuera ignorou a infração. Após o jogo, por meio de seu canal audiovisual "Real Madrid TV", o clube merengue detonou a direção do Campeonato Espanhol e a acusou de manipular árbitros, citando o polêmico Caso Negreira, que até hoje coloca o Barcelona sob investigação por possíveis favorecimentos do Comitê Técnico de Arbitragem (CTA).