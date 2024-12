Web detona Ederson após falha em City x United: ‘Não comparem mais ao Alisson’

O Manchester City sofreu uma virada para o rival Manchester United neste domingo (15), com direito a uma falha do goleiro Ederson. Após o erro do brasileiro, que gerou o segundo gol dos Red Devils, internautas foram às redes sociais e citaram Alisson, do Liverpool.

Aos 45 minutos do segundo tempo, Ederson tentou antecipar uma bola, mas acabou encoberto por Amad Diallo, que marcou o gol da virada do Manchester United. Ao longo dos últimos anos, o goleiro foi reserva de Alisson na Seleção Brasileira, o que gerava comparações entre os dois.

Veja a repercussão nas redes sociais: