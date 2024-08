Vini Jr revela que jogadores do Real Madrid vão sair de campo em caso de racismo

Vini Jr, em ação pelo Real Madrid (Foto: JAIME REINA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 10:03 • Rio de Janeiro

Estrela do Real Madrid, Vini Jr declarou, em entrevista à CNN americana na última quarta-feira (28), que os jogadores do elenco espanhol estão "preparados" para abandonar o campo em novos casos de manifestações racistas nas partidas da temporada 2024/25 de La Liga.

- No clube, conversamos sobre isso com mais frequência. Não só eu, mas todos os jogadores disseram que, se acontecer, na próxima vez todo mundo precisa sair de campo, para que todas as pessoas que nos insultaram paguem uma pena muito maior. - disse Vini Jr.

O brasileiro sofreu com injúrias raciais na Espanha, em jogos dos Merengues nas últimas temporadas, e tem sido uma importante figura no combate ao racismo. O pior episódio foi na partida contra o Valencia, no estádio Mestalla, em maio de 2023: o camisa 7 foi hostilizado pela torcida adversária e chamado de 'mono' (macaco, em espanhol).

Três torcedores do Valencia foram identificados e declarados culpados de crime por injúria racial sobre Vini Jr, e cada um deles foi condenado a oito meses de prisão. Além disso, os criminosos foram proibidos de entrar em estádios de futebol por um período de dois anos.

(Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

- No caso do que aconteceu em Valência, depois do jogo, todos disseram que a coisa certa a se fazer é sair de campo. Porém, porque você está lá defendendo um time, sabemos que nem todos no estádio são racistas e estavam lá apenas para ver o jogo. É sempre muito difícil abandonar uma partida, mas com tudo que está acontecendo e que cada vez está pior, precisamos sair de campo para que as coisas mudem o mais rápido possível. - finalizou.

Recentemente, a entidade responsável pela organização do Campeonato Espanhol pediu ao Governo do país que mude as leis sobre esse tema, para que a La Liga possa punir os criminosos diretamente.