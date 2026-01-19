Mbappé abre o jogo sobre situação de Vini Jr no Real Madrid: 'Não sou ele'

Em entrevista coletiva antes do duelo contra o Monaco, pela Champions League, Mbappé foi convocado para responder a uma série de perguntas. Mesmo diante do reencontro com o clube que o revelou, o tema dominante foi a crise do Real Madrid. A situação de Vini Jr esteve no centro da pauta e, em defesa do brasileiro, o atacante francês afirmou que sua principal função é blindar o camisa 7.

Um dos principais rostos do Real Madrid, Vini Jr atravessa um dos momentos mais delicados desde que chegou ao clube. O brasileiro vive fase irregular, foi apontado como um dos responsáveis pela demissão de Xabi Alonso e passou a ser alvo de vaias por parte da torcida. Questionado sobre a situação, Mbappé afirmou que não cabe a ele dar conselhos, mas reforçou o papel de proteção ao atacante.

– Eu não sou o Vini. Se você quiser, eu o encontro. Não tenho que dar conselhos. Não sou ninguém para dar conselhos. Minha única responsabilidade é cuidar dele, protegê-lo… Quando ele está feliz, é diferente – afirmou o camisa 9.

Na sequência, Mbappé falou sobre o momento vivido pelo clube e rechaçou a personalização das críticas ao brasileiro. Segundo o francês, o mau desempenho é coletivo.

– Não é culpa do Vini. É culpa de todo o elenco. É tudo o que tenho a dizer aos torcedores. Deixem que vaiem o time inteiro. Temos que aceitar, é o nosso trabalho. Sabemos disso. Mas não podemos apontar o dedo para alguns e dizer que a culpa é deles. É culpa de todos. No Real Madrid, existem momentos como este, e temos que mudar isso – disse o francês.

– Vini, como você, como ela, como todos. Ele é um ser humano. Ele é um jogador fantástico. Ele é um cara incrível, tenho sorte de conhecê-lo e gosto muito dele. Precisamos protegê-lo melhor. Para que ele não esteja sozinho contra todos. Ele não está sozinho no Real Madrid. Estamos todos com ele. Se ele estiver no seu melhor, ele é um dos melhores do mundo – completou Mbappé.

Sobre as vaias no duelo contra o Levante, Mbappé afirmou compreender a frustração da torcida, mas destacou que direcionar críticas a poucos jogadores mais atrapalha do que ajuda.

– As vaias… Acho que entendo. Compreendo. Antes de ser jogador de futebol, eu era jovem e, quando não estava feliz, falava mal dos jogadores e, se estivesse no estádio, vaiava. Entendo porque não estamos fazendo as coisas direito. O que não gostei foi que, se vão vaiar, deveriam vaiar o elenco todo. Não se deve apontar o dedo para um jogador. Estamos jogando mal como equipe e temos caráter para mudar isso em campo. Não vejo os torcedores do Real Madrid como sendo contra nós. Eles estão com raiva e tenho certeza de que voltarão a nos apoiar – disse o francês.

Xabi Alonso vira tema na entrevista de Mbappé

Além da situação de Vini Jr, a saída de Xabi Alonso foi abordada na entrevista. Um dos jogadores mais utilizados pelo treinador, Mbappé demonstrou respeito e gratidão ao ex-comandante.

– Dizer que Xabi Alonso não teve sucesso no Real Madrid é mentira. Ele saiu antes dos títulos serem decididos. Xabi será um treinador fantástico. Tenho uma ótima relação com ele e desejo-lhe tudo de bom. Ele entende muito de futebol moderno; foi uma decisão do clube que temos de respeitar. Agora temos um novo treinador que temos de apoiar – disse o jogador.

– Eu falei com ele quando a notícia foi divulgada. Queria apoiá-lo porque nunca é fácil. Não é minha responsabilidade dizer se é justo ou injusto. Isso é futebol. É a vida no mundo do futebol de alto nível. Temos que defender o escudo do Real Madrid – afirmou Mbappé.

Questionado sobre um possível desgaste entre elenco e comissão técnica, Mbappé se mostrou incomodado com especulações e minimizou rumores.

– Não… Mas há coisas que são ditas que não são verdade. Às vezes, 10% é verdade e 90% é mentira. Mas nosso trabalho é aceitar isso, embora às vezes eu diga algo que não esteja certo. Quando tenho a oportunidade de me manifestar, eu o faço – finalizou o francês.

