Espanhóis se assustam com impacto de Endrick: 'Já é o rei de Lyon'
Atacante brasileiro foi eleito Melhor Jogador da Partida em duelo da Ligue 1
A adaptação relâmpago de Endrick ao futebol francês virou destaque na imprensa espanhola. Em reportagem, o jornal "Marca" ressaltou o impacto imediato do atacante no Lyon e afirmou que, com apenas dois jogos, o brasileiro já se tornou o "rei de Lyon". O diário destacou os números, o protagonismo em campo e a rápida identificação com a torcida no Groupama Stadium.
Emprestado pelo Real Madrid, Endrick precisou de apenas 161 minutos para assumir papel central na equipe francesa. Em sua estreia, marcou o gol da vitória sobre o Lille, pela Copa da França. Na partida seguinte, diante do Brest, foi eleito o melhor em campo após atuação dominante, coroada com assistência para Abner Vinícius no triunfo por 2 a 1, válido pela Ligue 1.
Protagonismo imediato de Endrick
Segundo o Marca, Endrick "eletrizou o Groupama" e mostrou um repertório completo, mesmo atuando aberto pela direita. Contra o Brest, o brasileiro liderou praticamente todas as estatísticas ofensivas: foi quem mais finalizou, quem mais criou chances, quem mais tentou dribles e quem mais venceu duelos. Além disso, chamou atenção pela participação defensiva, com interceptações e tackles bem-sucedidos, algo pouco comum para um atacante de 19 anos recém-chegado.
Os dados reforçam a leitura feita na Espanha. Em apenas duas partidas pelo Lyon, Endrick já soma mais minutos em campo do que havia acumulado nos três meses finais de sua passagem pelo Real Madrid sob o comando de Xabi Alonso. Na França, a liberdade ofensiva e a sequência como titular fizeram o atacante ganhar confiança rapidamente, algo que se refletiu tanto no desempenho individual quanto na resposta do público.
A atuação de Endrick também repercutiu entre companheiros e adversários. Abner Vinícius, autor do gol decisivo contra o Brest, parabenizou o brasileiro nas redes sociais pelo prêmio de Melhor Jogador da Partida. Já na análise publicada pelo Marca, o jornal ressaltou que "quando um jogador do Real Madrid chega à França, as expectativas são altas, mas Endrick superou todas em tempo recorde".
O técnico Paulo Fonseca elogiou o talento individual do atacante, mas ponderou que o brasileiro ainda pode evoluir fisicamente e em intensidade ao longo das partidas. Mesmo assim, a leitura na Espanha é de que o Lyon encontrou um diferencial imediato para a sequência da temporada, enquanto Endrick aproveita o empréstimo para ganhar ritmo e protagonismo.
A reportagem do Marca também contextualiza a fase anterior do atacante. Com poucas oportunidades no Real Madrid após uma lesão muscular e com minutos escassos na rotação do elenco, Endrick optou pelo empréstimo para ter sequência. Em Lyon, a resposta foi imediata: em dois jogos, já superou em participações diretas em gols tudo o que havia produzido nos meses finais no clube espanhol.
