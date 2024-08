Camisa 7 marcou gol na final da última Champions, vencida pelo Real Madrid (Foto: Ina Fassbender/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 11:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Vini Jr, do Real Madrid, concedeu entrevista à CNN americana na última terça-feira (27). Na conversa, o jogador falou sobre o seu maior objetivo nesta temporada: a tríplice coroa.

Vini Jr esfriou os rumores sobre as negociações com o Al-Ahli, da Arábia Saudita, e enfatizou que planeja continuar fazendo história no clube espanhol por mais tempo.

- Sempre sonhei em jogar no Real Madrid, então aprecio cada momento como se fosse o último. Todo mundo quer vencer pelo melhor time do planeta e poder jogar com os melhores, marcar tantos gols em tantas finais e ajudar tanto. Tenho apenas 24 anos e quero continuar assim por muito mais tempo e fazer história neste grande time em que jogo hoje. Nem todo mundo tem essa oportunidade, então falo sobre aproveitar cada momento com esta camisa - disse o brasileiro.

Assim, Vini Jr quer permanecer fazendo história no Real Madrid. Apesar dos inúmeros títulos já na história merengue, a equipe nunca conquistou uma tríplice coroa, composta por Champions League, La Liga e Copa do Rei. O rival Barcelona é o único clube espanhol a ter conseguido esse feito, em duas ocasiões separadas, nas temporadas de 2009 e 2015.

- A Champions vem primeiro, que é a competição mais difícil, seguida da La Liga e da Copa. Cada uma tem sua própria pressão, e o peso da Champions é que o Real Madrid sempre quer vencer. Não só os jogadores, mas os torcedores também cobram isso da gente, ganhar o torneio. Mas nosso objetivo agora é tentar ganhar tudo em que competirmos e finalmente poder conquistar a tríplice coroa. - finalizou o camisa 7.

O último título conquistado por Vini Jr foi a Supercopa da Europa de 2024, ao lado dos brasileiros Éder Militão, Endrick e Rodrygo (Foto: reprodução/@endrick)

Vini Jr tem 267 jogos pelo Real Madrid, com 83 gols e 77 assistências. São 13 títulos conquistados pelo clube (duas Champions League, três La Liga, uma Copa do Rei, três Supercopas da Espanha, duas Supercopas da Europa e dois Mundiais de Clubes) e sete gols em finais.