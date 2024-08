Sorteio da Champions League: por quais motivos a competição mudou de formato?

Taça da Champions League. (Foto: Glyn Kirk/AFP)







Publicada em 29/08/2024

A disputa da Champions League, competição mais badalada do futebol europeu, terá mudanças muito importantes para a edição 2024-25. Com a troca no formato da primeira fase da competição e a extinção dos tradicionais grupos, o sorteio das equipes, marcado para esta quinta-feira (29), também ocorrerá de forma diferente.

Champions League 24-25: como será o sorteio?

As 36 equipes participantes serão divididas em quatro potes, conforme ordena o coeficiente individual de cada time no início da temporada. A partir daí, cada clube será sorteado contra dois adversários de cada pote, com quem realizarão duas partidas, uma em casa e outra fora. Vale ressaltar que o cruzamento de equipes do mesmo país nesta fase é impossibilitado, e além disso, uma equipe só pode jogar contra duas de um mesmo país.

A Uefa confirmou que, ao contrário dos formatos habituais, que utilizava as famosas 'bolinhas', o sorteio será feito por meio de um software. O mesmo sistema será usado para definir quem disputa jogos como mandante ou visitante. Por ser o atual campeão, o Real Madrid será o cabeça-de-chave no primeiro pote.

A nova liga

O formato diferenciado é apenas uma das mudanças da 'Nova Champions League': entre o aumento no número de participantes e a adoção do formato de liga, a promessa é de uma competição mais atrativa.

-Isto dá aos clubes a oportunidade de se testarem contra um leque mais vasto de adversários e aumenta a probabilidade de os torcedores verem as equipes de topo se enfrentarem com mais frequência e mais cedo na competição. Também resultará em jogos mais competitivos para todos os clubes - afirmou a Uefa, em comunicado oficial.

De acordo com o presidente da instituição, Aleksander Ceferin, a adoção do novo formato é uma tentativa de equilibrar o torneio com partidas mais competitivas.

-Estamos convencidos de que o formato escolhido atinge o equilíbrio certo e que melhorará o equilíbrio competitivo e gerará receitas sólidas que podem ser distribuídas aos clubes, ligas e ao futebol de base em todo o nosso continente, aumentando o apelo e a popularidade das nossas competições de clubes. A classificação permanecerá puramente baseada no desempenho esportivo e o sonho de participar permanecerá para todos os clubes.

Principais mudanças

1️⃣ Formato com 36 participantes

2️⃣ Adoção da fase liga, com cada equipe disputando oito jogos

3️⃣ Ao final, os oito primeiros classificados se garantem no mata-mata

4️⃣ Os times entre a 9ª e a 24ª colocação disputam playoffs pelas vagas restantes no mata-mata

5️⃣ A partir do 25º colocado, os times estão eliminados