Assista a dois jogos da Europa League e um da Conference League nesta quinta, ao vivo, aqui no Lance!

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 22:24 • Amsterdã (HOL)

A quinta-feira (29) é cheia de transmissões ao vivo aqui no Lance! Ajax e Jagiellonia duelam pelo jogo de volta dos play-offs da Europa League nesta quinta-feira, às 15h (horário de Brasília). As equipes buscam vaga na fase de grupos do segundo torneio de clubes mais importante do Velho Continente, e você confere as emoções do duelo aqui no Lance!. Na hora do jogo, é só clicar no vídeo acima e assistir!

Mais duas partidas serão transmitidas pelo Lance! nesta quinta: Shamrock Rovers, da Irlanda, e PAOK, da Grécia, duelam pelo jogo de volta dos playoffs da Europa League, às 16h (de Brasília). As equipes buscam vaga na fase de grupos do segundo torneio de clubes mais importante do Velho Continente. Puskás Akadémia e Fiorentina duelam pelo jogo de volta dos play-offs da Conference League.

➡️ Assista a Shamrock Rovers x Paok (16h) pela Europa League ao vivo aqui no Lance!

➡️ Assista a Puskás Akadémia x Fiorentina (16h) pela Conference League ao vivo aqui no Lance!

⚽ COMO CHEGAM OS TIMES?

Após vencer por 4 a 1 na Polônia, o Ajax chega à partida de forma muito confiante. Com um hat-trick de Chuba Akpom e ótima atuação do jovem Mika Godts, os holandeses superaram o susto aos cinco minutos de jogo e viraram a partida fora de casa. E vale dizer: cabia mais. Foram 17 chutes a gol, sendo dez na meta, contra seis dos anfitriões.

Além disso, a equipe comandada por Farioli não entrou em campo desde a última quarta-feira e está descansada para o confronto. Ao contrário do Jagiellonia, que perdeu no último domingo (25), diante do Katowice, por 3 a 1, pelo campeonato polonês. Aliás, o time chega de cinco derrotas consecutivas.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A situação não é das mais favoráveis, é verdade, porém, o duelo vale vaga na próxima fase da Europa League e o Jagiellonia deve partir para o ataque mesmo fora de casa.

Chuba Akpom fez hat-trick pelo Ajax na Europa League. (Foto: Reprodução)

⚔️ OUTROS CONFRONTOS (PLACAR DA IDA)

⚽ LASK-AUT x FCSB-ROM (1x1)

⚽ RFS-LET x APOEL-CHI (2x1)

⚽ Molde-NOR x Elfsborg-SUE (0x1)

⚽ Viktoria Plzen-CHE x Hearts-ESC (1x0)

⚽ PAOK-GRE x Shamrock Rovers-IRL (4x0)

⚽ Ludogorets-BUL x Petroclub-MOL (4x0)

⚽ M. Tel-Aviv-ISR x TSC-SER (3x0)

⚽ Lugano-SUI x Besiktas-TUR (3x3)

⚽ Dinamo Minsk-BIE x Anderlecht-BEL (0x1)

⚽ Ferencvaros-HUN x Borac-BOS (0x0)

⚽ Braga-POR x SK Rapid-AUS (2x1)