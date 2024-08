Sorteio da Champions League pode definir clássicos pela primeira vez na fase de grupos

Carlo Ancelotti (esquerda) e Pep Guardiola (direita), os dois últimos campeões da Champions, podem se enfrentar já na primeira fase da competição (Foto: OLI SCARFF / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 07:20 • Monte Carlo (MON)

O sorteio da Champions League, que acontece nesta quinta-feira (29), às 13h (hora de Brasília), marca o pontapé inicial da competição de clubes mais importante do mundo, desta vez com novo formato e a possibilidade de mais jogos de peso já na fase classificatória - ou "fase de liga", como vem sendo chamado o estágio da competição que substitui a fase de grupos.

Nesta temporada, ao contrário das anteriores, as bolinhas dão lugar a um computador com inteligência artificial. Os quatro potes se mantém, com clubes distribuídos de acordo com o coeficiente da Uefa. A diferença está no formato do sorteio: ao invés de oito grupos com quatro equipes, a máquina definirá oito adversários para cada clube, sendo dois de cada pote.

Assim, clubes do Pote 1, o que abriga os clubes mais fortes, necessariamente se enfrentarão já na fase de liga. Em outras palavras: se anteriormente precisávamos esperar a chegada das oitavas ou quartas de final para ver um duelo entre Real Madrid e Manchester City (ambos estão no Pote 1), nesta temporada podemos ter esse jogaço logo nas primeiras rodadas da competição.

Vale lembrar que a possibilidade de grandes jogos logo de cara, e em maior quantidade, foi um dos motivos que levou a Uefa a mudar a fórmula de disputa da competição - além, claro, de uma tentativa de frear o desenvolvimento da "Superliga europeia", iniciativa dos próprios clubes visando um maior lucro com a realização de grandes clássicos.

Champions League promete mais jogos entre grandes equipes logo na primeira fase (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Entretanto, é importante destacar que ainda existem restrições por país no sorteio da "nova" Champions: dois times do mesmo país não podem se enfrentar na primeira fase e um clube não pode enfrentar mais do que dois adversários do mesmo país. Em outras palavras: esqueçam a possibilidade de assistir a um Real Madrid x Barcelona, ambos do Pote 1, logo de cara; da mesma forma que é impossível que o Liverpool (Pote 1) enfrente três alemães como Bayern de Munique, Borussia Dortmund (ambos do Pote 1) e Bayer Leverkusen (Pote 2).

A seguir, confira como ficou a divisão dos potes para o sorteio da Uefa Champions League 2024-2025.

⚽ Pote 1

Barcelona (Espanha)

Bayern de Munique (Alemanha)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Inter de Milão (Itália)

Liverpool (Inglaterra)

Manchester City (Inglaterra)

PSG (França)

Real Madrid (Espanha)

RB Leipzig (Alemanha)

⚽ Pote 2

Arsenal (Inglaterra)

Atalanta (Itália)

Atlético de Madrid (Espanha)

Benfica (Portugal)

Bayern Leverkusen (Alemanha)

Club Brugge (Bélgica)

Juventus (Itália)

Milan (Itália)

Shakhtar Donetk (Ucrânia)

⚽ Pote 3

Celtic (Escócia)

Dínamo de Zagreb (Croácia)

Estrela Vermelha (Sérvia)

Feyenoord (Holanda)

Lille (França)

PSV (Holanda)

RB Salzburg (Áustria)

Sporting (Portugal)

Young Boys (Suíça)

⚽ Pote 4