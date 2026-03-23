Imprensa espanhola flagra troca de provocações entre Vini Jr e Simeone
Astro brasileiro e o treinador argentino voltaram a trocar farpas
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O Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 3 a 2 em partida válida pela 29ª rodada de La Liga. Sem a presença inicial de Kylian Mbappé, Vini Jr assumiu o protagonismo ofensivo e foi o grande destaque do confronto, com dois gols.
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Provocações na beira do campo
Além do desempenho em campo, o clássico madrilenho foi marcado por um novo episódio de tensão entre o camisa 7 do Real Madrid e o técnico Diego Simeone. De acordo com repercussões nos jornais espanhóis As e Marca, as câmeras de transmissão registraram Vini Jr deixando o gramado durante a sua substituição com risadas e gestos direcionados ao treinador adversário.
A atitude do jogador não passou despercebida no banco de reservas. Simeone reagiu imediatamente às provocações à beira do campo e chegou a se manifestar de forma acalorada, direcionando reclamações à equipe de arbitragem que trabalhava na partida. Veja vídeos:
Histórico de atritos na rivalidade
A imprensa da Espanha destacou que este acontecimento é apenas mais um capítulo em um histórico recente de desentendimentos entre o jogador brasileiro e o comandante argentino. Em confrontos anteriores, Simeone já havia provocado o atleta, chegando a dar declarações sugerindo que o atacante poderia ser "demitido" pelo presidente do clube, Florentino Pérez.
Naquelas ocasiões, Vini Jr respondeu fora das quatro linhas, nas suas redes sociais para fazer publicações provocativas ao Atleti. Desde então, o clima entre ambos tem sido de constante animosidade, especialmente quando as duas equipes se enfrentam.
Como foi o jogo?
O Atlético abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo com um gol de Lookman. No início da segunda etapa, o atacante brasileiro empatou o jogo em uma cobrança de pênalti, e, momentos depois, Valverde virou a partida para a equipe merengue. Molina chegou a igualar novamente o marcador aos 22 minutos, mas Vini Jr garantiu a vitória definitiva aos 28 minutos com um belo chute colocado da entrada da área.
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