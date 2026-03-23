Imprensa espanhola flagra troca de provocações entre Vini Jr e Simeone

O Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 3 a 2 em partida válida pela 29ª rodada de La Liga. Sem a presença inicial de Kylian Mbappé, Vini Jr assumiu o protagonismo ofensivo e foi o grande destaque do confronto, com dois gols.

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Provocações na beira do campo

Além do desempenho em campo, o clássico madrilenho foi marcado por um novo episódio de tensão entre o camisa 7 do Real Madrid e o técnico Diego Simeone. De acordo com repercussões nos jornais espanhóis As e Marca, as câmeras de transmissão registraram Vini Jr deixando o gramado durante a sua substituição com risadas e gestos direcionados ao treinador adversário.

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A atitude do jogador não passou despercebida no banco de reservas. Simeone reagiu imediatamente às provocações à beira do campo e chegou a se manifestar de forma acalorada, direcionando reclamações à equipe de arbitragem que trabalhava na partida. Veja vídeos:

Histórico de atritos na rivalidade

A imprensa da Espanha destacou que este acontecimento é apenas mais um capítulo em um histórico recente de desentendimentos entre o jogador brasileiro e o comandante argentino. Em confrontos anteriores, Simeone já havia provocado o atleta, chegando a dar declarações sugerindo que o atacante poderia ser "demitido" pelo presidente do clube, Florentino Pérez.

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Naquelas ocasiões, Vini Jr respondeu fora das quatro linhas, nas suas redes sociais para fazer publicações provocativas ao Atleti. Desde então, o clima entre ambos tem sido de constante animosidade, especialmente quando as duas equipes se enfrentam.

Diego Simeone sob o comando do Atlético de Madrid (Foto: Javier SORIANO / AFP)

Como foi o jogo?

O Atlético abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo com um gol de Lookman. No início da segunda etapa, o atacante brasileiro empatou o jogo em uma cobrança de pênalti, e, momentos depois, Valverde virou a partida para a equipe merengue. Molina chegou a igualar novamente o marcador aos 22 minutos, mas Vini Jr garantiu a vitória definitiva aos 28 minutos com um belo chute colocado da entrada da área.

VIni Jr marcou duas vezes na vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

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