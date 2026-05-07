Zagueiro multicampeão pelo Bayern pendura as chuteiras aos 30 anos

O zagueiro Niklas Süle, do Borussia Dortmund, surpreendeu o mundo do futebol ao anunciar que se aposentará ao final da temporada. Aos 30 anos, o defensor alemão decidiu pendurar as chuteiras depois de viver momentos de angústia durante uma lesão no joelho esquerdo, sofrida na partida contra o Hoffenheim, no último dia 18, pelo Campeonato Alemão.

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O episódio que selou sua decisão aconteceu no vestiário do Hoffenheim, quando o médico do clube realizou o teste da gaveta – procedimento usado para identificar lesões no ligamento cruzado anterior – e balançou a cabeça negativamente ao olhar para o fisioterapeuta.

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– Entrei no chuveiro e chorei por dez minutos. Naquele momento, eu tinha certeza absoluta de que tudo havia acabado – relatou Süle ao podcast Spielmacher.

O jogador temia o pior: uma ruptura do ligamento cruzado anterior, que seria a terceira de sua carreira. Exames de imagem realizados no dia seguinte descartaram a possibilidade, mas o susto foi o suficiente para que o zagueiro batesse o martelo.

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– Quando recebi a boa notícia, ficou mil por cento claro para mim que tudo tinha acabado. Eu não conseguia imaginar nada pior do que estar ansioso pelo fim da temporada para depois ter que lidar com a minha terceira ruptura do ligamento cruzado anterior – completou.

Niklas Sule, zagueiro do Borussia Dortmund (Foto: Reprodução)

O zagueiro sofria com problemas físicos desde o começo de sua trajetória nos gramados. Ele já havia rompido o ligamento cruzado anterior em duas ocasiões anteriores, e o medo de uma terceira ruptura o acompanhava.

O anúncio da aposentadoria acontece no momento em que seu contrato com o Borussia Dortmund se encerra. Süle explicou que não conseguia imaginar um cenário pior do que passar as férias na expectativa de um diagnóstico grave.

– Vou sentir muita falta desse período – reconheceu o defensor, que também destacou o carinho recebido da torcida do Borussia e o vínculo criado com a cidade de Dortmund.

Niklas Süle ganhou títulos no Bayern de Munique

Süle chegou ao Borussia Dortmund em 2022, após cinco temporadas no Bayern de Munique. Desde então, disputou 109 partidas pelo clube aurinegro e marcou três gols. Ao todo, em sua carreira profissional, acumula 447 jogos, com 22 gols e 25 assistências.

Foi no Bayern, no entanto, que o zagueiro viveu seu momento mais vitorioso. Em seis anos no clube bávaro, conquistou cinco títulos do Campeonato Alemão, quatro Supercopas da Alemanha, duas Copas da Alemanha, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da Uefa. Além da tríplice coroa em 2020.

Süle também defendeu o Hoffenheim no início da carreira, antes de se transferir para o Bayern. Ele nunca deixou o futebol alemão.

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