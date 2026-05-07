Final da Champions terá cinco brasileiros; três podem ser campeões inéditos

Após grandes confrontos no mata-mata, a final da Champions League foi decidida, e terá o embate entre Arsenal e PSG, no dia 30 de maio, em Budapeste. O confronto terá um tempero brasileiro, já que cinco jogadores do país estarão em campo. Do lado francês, os zagueiros Marquinhos e Lucas Beraldo buscam o bicampeonato consecutivo. Pelo Arsenal, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus tentam conquistar o título inédito para suas carreiras.

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Marquinhos e Beraldo já estavam no elenco do PSG na temporada passada e buscam o bicampeonato. O clube francês tenta repetir um feito que não ocorre desde o tricampeonato do Real Madrid entre 2016 e 2018. Do lado inglês, a missão é diferente: os três Gabriel tentam ser campeões europeus pela primeira vez.

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Gabriel Jesus, inclusive, já disputou uma final de Champions League. Foi em 2021, quando defendia o Manchester City e perdeu para o Chelsea. Ele deixou o clube inglês justamente na temporada em que o City conquistou seu primeiro título europeu, em 2022/23. Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli disputarão a primeira decisão de Champions de suas carreiras.

Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli brilham na vitória do Arsenal (Foto: Glyn KIRK/AFP)

Há ainda um sexto atleta nascido no Brasil, mas que representa oficialmente a Itália: o goleiro Renato Marin, do PSG. Naturalizado italiano, ele nasceu em São Paulo e chegou ao clube parisiense nesta temporada, não tendo participado da conquista de 2025.

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21 anos seguidos com brasileiro campeão na Champions League

Independentemente do resultado, um jogador brasileiro levantará a taça da Champions League em Budapeste. Será o 21º ano consecutivo que o campeão europeu terá um atleta nascido no Brasil em seu elenco.

Desde o início do século, apenas em duas temporadas não houve brasileiros campeões: 2001 e 2005. Em 2001, o Bayern de Munique venceu o Valencia, mas a final contou com o brasileiro Fábio Aurélio, que defendia o clube espanhol. Em 2005, o Liverpool derrotou o Milan em uma das finais mais históricas da competição, e o time italiano tinha vários brasileiros no elenco, como Dida, Cafu, Serginho e Kaká.

Ao longo da história, 58 jogadores brasileiros diferentes já tiveram a honra de levantar a "Orelhuda". A lista deve aumentar após a decisão entre Arsenal e PSG.

O Real Madrid é o clube europeu que mais teve jogadores brasileiros campeões na história da Champions League. Além de Canário, Didi, Vini Jr., Militão e Rodrygo, outros sete nomes conseguiram o feito pelo clube merengue: Roberto Carlos, Sávio, Júlio César, Flávio Conceição, Marcelo, Casemiro e Danilo.

O Barcelona vem atrás, com 10 brasileiros campeões: Ronaldinho, Sylvinho, Edmilson, Belletti, Daniel Alves, Maxwell, Adriano, Douglas, Rafinha Alcântara e Neymar. O Milan figura em terceiro, com oito nomes, seguido por Porto (sete), Bayern de Munique (seis), Inter de Milão (quatro) e Chelsea e Liverpool (três cada). City, Manchester United e Borussia Dortmund têm um brasileiro campeão cada.

A decisão da Champions League 2025/26 será realizada no dia 30 de maio, sábado, às 13h (horário de Brasília), na Puskás Arena, em Budapeste.

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