Vini Jr brilha em virada do Real Madrid sobre o Atlético e iguala marca de Luís Fabiano

Decisivo na vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid por 3 a 2, Vini Jr igualou a marca de 72 gols marcados por Luís Fabiano em La Liga. Com isso, o atacante se tornou o 7º brasileiro que mais estufou as redes na história do Campeonato Espanhol.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Neste momento, Vini Jr só não marcou mais gols do que Ronaldo Fenômeno (117), Waldo Machado (115), Rivaldo (107), Bebeto (86), Evaristo de Macedo (82) e Willian José (82). Protagonista do Real Madrid, o camisa sete é responsável por manter a equipe merengue na briga pelos títulos da La Liga e Champions League.

continua após a publicidade

No clássico de Madri, o Atlético abriu o placar com Lookman na etapa inicial, mas Vini Jr empatou com uma cobrança de pênalti aos seis minutos do segundo tempo. Fede Valverde virou a partida, mas Nahuel Molina voltou a colocar o placar em igualdade pela equipe de Simeone. Mas aos 31 minutos, o brasileiro fez linda jogada individual puxando uma bola da esquerda para o meio e batendo colocado para estufar as redes e dar os três pontos para o Real Madrid.

Com 11 gols na atual temporada da La Liga, Vini Jr é responsável direto por 16 dos 69 pontos do Real Madrid no Campeonato Espanhol. Na vice-liderança da competição, a equipe merengue se mantém a quatro pontos de distância do Barcelona por conta das grandes atuações do atacante brasileiro, que decidiu mais uma partida, enquanto Mbappé atuou por poucos minutos, uma vez que se recupera de uma entorse no joelho direito.

continua após a publicidade

Vini Jr busca recordes pessoais no Real Madrid

Com 11 gols na La Liga e 17 gols somando todas as competições, Vini Jr busca alcançar recordes pessoais com a camisa do Real Madrid. Em 2021/2022, o atleta balançou as redes 17 vezes no Campeonato Espanhol, enquanto sua temporada mais artilheira foi em 2023/2024 com 24 tentos.

Na sequência, Vini Jr tem ao menos 11 partidas para igualar ou superar suas marcas pessoais, mas também para recolocar o Real Madrid no caminho de títulos e se provar em jogos grandes às vésperas da Copa do Mundo.

Na Champions League, Vini Jr e Real Madrid terão o Bayern de Munique pela frente, sendo que os bávaros decidem o confronto na Alemanha. Na Espanha, a equipe merengue ainda enfrenta o Barcelona em um duelo que pode ser definitivo na disputa pelo título da La Liga.

E Vini Jr dá sinais de que, independentemente da presença de Mbappé, tem a capacidade de decidir jogos e colocar o Real Madrid na briga pelos títulos mais importantes do ano.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.