Grande símbolo da Copa do Mundo de 2002, realizada no Japão e na Coreia do Sul, o japonês Hidetoshi Nakata revelou, em entrevista ao "The Athletic", que nunca sonhou em ser jogador profissional e que decidiu se aposentar aos 29 anos por ter perdido a paixão pelo esporte.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nakata teve uma carreira sólida, com passagens marcantes por grandes clubes italianos como Roma e Parma, além de representar o Japão em três Copas do Mundo (1998, 2002 e 2006). No entanto, ele sempre enxergou o futebol como algo passageiro e nunca quis seguir carreiras ligadas ao esporte, como técnico ou comentarista.

continua após a publicidade

- Eu nunca tive o sonho de me tornar um jogador de futebol profissional, mas de alguma forma aconteceu e eu joguei em algumas Copas do Mundo e fui para a Itália e Inglaterra. Eu joguei em todo aquele tempo todo por paixão. Eu não sou fã de futebol, eu gosto de jogar futebol. Esse foi o motivo pelo qual eu saí, eu tinha perdido a paixão. Se eu não tivesse a paixão, era como se eu estivesse mentindo para mim mesmo - disse o japonês.

O começo de carreira de Nakata

Nakata começou sua jornada no futebol inspirado pelo anime "Capitão Tsubasa", uma influência importante em um Japão onde o futebol não era popular até os anos 1990. O desenho animado também teve sucesso no Brasil alguns anos depois.

continua após a publicidade

- Naquela época, ninguém [no Japão] sonhava em se tornar um jogador de futebol profissional [...] O esporte número 1 era o beisebol. Mas, no final, eu amei o desenho animado de Captain Tsubasa, então decidi jogar futebol - contando a respeito da influência da obra animada em sua trajetória

O meio-campista começou a se destacar no Bellmare Hiratsuka, ajudando o clube japonês a conquistar a Recopa Asiática de 1995. Sua performance na Copa do Mundo de 1998 chamou a atenção de grandes clubes europeus, abrindo caminho para sua transferência à Itália aos 21 anos — um momento que ele descreve como um divisor de águas.

Na Série A, Nakata não apenas enfrentou lendas da época, mas também se aprofundou na cultura italiana, desenvolvendo um forte apreço por moda, arquitetura, design e estilo de vida. Fora dos gramados, ele foi um pioneiro em construir sua imagem de forma autêntica, tornando-se um ícone fashion, frequentador de desfiles de moda e um dos primeiros atletas a ter um site pessoal.

- Eu realmente gosto do povo italiano, da cultura italiana [...] Ainda hoje, eu digo que metade de mim é japonesa e metade é italiana. A Itália tem tudo a ver com moda, música, design, arquitetura, comida, então você pode imaginar como isso me influenciou - disse sobre sua relação com o país aonde jogou após sair do Japão.

- Quando cheguei na Itália, a Serie A era a melhor liga do mundo, haviam jogadores como Zinedine Zidane e Alessandro Del Piero, mas eu não conhecia muitos outros jogadores. Eu não conhecia nem metade dos times da liga. Mas isso significava que eu podia realmente focar no meu jogo. Essa era minha força porque eu não tinha medo algum - completou.

Nakata jogou na Roma ao lado de Francesco Totti entre os anos de 2000 e 2001 (Foto: Reprodução/Instagram)

Nakata foi um pioneiro além dos gramados. Ícone de estilo e presença constante em desfiles de moda, ele utilizou sua imagem para desafiar as narrativas midiáticas e expandir a influência dos atletas fora do esporte. Visionário, foi um dos primeiros jogadores a lançar um site pessoal, estabelecendo uma conexão direta com os fãs. Além disso, desempenhou um papel fundamental na elevação do futebol asiático no cenário global, especialmente durante a Copa do Mundo de 2002, sediada no Japão e na Coreia do Sul.

Após deixar o futebol, Nakata embarcou em uma jornada de autodescoberta, viajando pelo mundo antes de redescobrir suas raízes japonesas. Sua nova paixão pelo sake o levou a estudar profundamente a bebida, conectando-se com produtores e fundando sua própria empresa para promover a tradição e a indústria do sake japonês.

- Eu faço o que eu gosto. Então, se eu gosto de moda, eu faço moda. Se eu gosto de outra cultura, eu 'faço' outra cultura. Se eu gosto de saquê, eu faço saquê. Outras pessoas às vezes não entendem o porquê. É porque eu estou fazendo isso por paixão - disse Nakata sobre seu estilo de vida.