Ex-Globo e Zico viram alvos da Flamengo TV

O Flamengo lançou, na manhã desta segunda-feira (17), a Flamengo TV. A nova equipe de televisão do clube, que já conta com o narrador João Guilherme, que estava na Paramount+, e a apresentadora Daniela Boaventura, ex-ESPN, agora quer integrar ídolos rubro-negros a equipe. Petkovic e Zico estão na mira do canal.

Segundo Gilmar Ferreira, a intenção é contar com Petkovic como comentarista nos jogos do Flamengo que serão transmitidos para o exterior. O ex-jogador atuou por anos nesta função na Globo.

Já para Zico, os planos são diferentes. O desejo do presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, é levar o programa “Resenha com Galinho”, atualmente em exibição na Rede Bandeirantes, para a grade da Flamengo TV.

Mais sobre a Flamengo TV

Além de anunciar os principais nomes da Flamengo TV, o clube divulgou que irá transmitir, com imagens, jogos do Brasileirão para países do exterior. A cerimônia foi realizada na Gávea, após a equipe conquistar o título do Campeonato Carioca em cima do Fluminense.

Estreia do canal

A primeira transmissão da Flamengo TV será na noite desta segunda-feira, às 20h30, no sorteio da fase de grupos da Libertadores. A fase de grupos acontece entre os dias 2 de abril e 28 de maio. O sorteio do mata-mata tem previsão de ser realizado no dia de junho, com os jogos eliminatórios começando em agosto. A grande final, que ainda não tem palco definido, será dia 29 de novembro.

