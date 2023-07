A pré-temporada do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e Luís Castro, está sendo marcada pela viagem ao Japão. No treino desta segunda-feira (24), diversas crianças foram ao campo para assistir os jogadores e, após as atividades, brincaram com o elenco, em especial com o camisa 7, que fez a alegria dos fãs.