Ex-goleiro da Premier League, o comentarista Shaka Hislop, da "ESPN", desmaiou ao vivo durante o pré-jogo da transmissão do amistoso entre Milan e Real Madrid, no Rose Bowl, nos Estados Unidos. O companheiro de exibição do ex-atleta, Dan Thomas, correu para pedir ajuda. Mais tarde, no intervalo, o jornalista tranquilizou o público sobre o estado de saúde do colega.