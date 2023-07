Segundo o jornal L'Équipe, da França, o clube catalão colocou a contratação do atacante como a próxima meta e está marcada, para esta segunda-feira (24), uma reunião telefônica entre os dois clubes para discutir sobre a negociação.



+ Ary Borges brilha, Brasil bate Panamá com tranquilidade e assume liderança do grupo na Copa do Mundo Feminina