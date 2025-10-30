Companheiro de Luiz Henrique e Gerson, o atacante Andrei Mostovoy enfrentou momentos delicados nos últimos dias. No dia 23 de outubro, o jogador do Zenit e um amigo conseguiram escapar de uma tentativa de sequestro na Rússia após lutarem contra os criminosos.

A tentativa de sequestro ocorreu em Krestovsky, uma ilha no noroeste da Rússia. O atacante do Zenit e o amigo Alexander Grakun, jogador de hóquei, deixavam uma loja quando três homens encapuzados saíram de uma van e tentaram empurrá-los para dentro do carro. No entanto, os dois atletas não se renderam e lutaram com os bandidos até conseguirem fugir.

Três dias depois, no entanto, a situação do jogador melhorou. Andrei Mostovoy esteve em campo e marcou um dos gols na vitória por 2 a 1 sobre o Dínamo de Moscou pelo Campeonato Russo, em casa. Ele, inclusive, foi eleito o "melhor da partida" após votação.

Três dias após tentativa de sequestro, Andrei Mostovoy é eleito melhor da partida (Foto: Reprodução/Zenit)

Em entrevista ao portal "Fontanka", o atacante do Zenit comentou sobre a tentativa de sequestro e revelou não ter conseguido dormir a noite toda, embora tenha preferido não falar com ninguém sobre o assunto.

— Claro que fiquei chocado por algo assim poder acontecer nos dias de hoje. Depois do incidente, meu amigo e eu nos falamos durante toda a noite. Tive dificuldade de dormir, praticamente não preguei olho, mas não contei a ninguém. Decidi esperar um pouco. A minha família não sabia de nada. Só na manhã seguinte é que contatei o serviço de segurança do clube. Recebi muito apoio dos jogadores e do público em geral.

Na terça-feira, o Zenit divulgou um vídeo em que Andrei esclarece que está bem e agradece o apoio da torcida.

— Oi, pessoal. Vocês provavelmente sabem o que aconteceu comigo no dia 23 de outubro. Eu apenas quero agradecer a vocês e todo mundo que se preocupou comigo. Ontem, eu recebei muitas mensagens de apoio e oferecimento de ajuda. Obrigado a todos. Eu quero dizer a vocês que eu estou bem e minha família está salva. Muitas pessoas estão me ajudando neste momento. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer você todos e dizer que está tudo bem. Obrigado!.

