O BG Pathum United, clube do brasileiro Victor Cardozo, estreará na próxima terça-feira (19) na Liga dos Campeões da Ásia, maior torneio do continente oriental. Bastante valorizado com as contratações bombásticas dos clubes sauditas, a competição atrairá as atenções do mundo, como não ocorrera nos últimos anos. Victor fala sobre o fato.