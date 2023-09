O romance entre a cantora Iza e o volante Yuri Lima, do Mirassol, ganhou destaque nas redes sociais no começo deste ano. Contudo, uma peculiaridade chama a atenção: o jogador reside atualmente em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, enquanto a cantora vive no Rio de Janeiro. Eles estão envolvidos em um relacionamento à distância, tema que foi discutido durante uma entrevista da artista à revista "Harper's Bazaar Brasil".