O zagueiro Pedro Marba, de 19 anos, é o novo reforço do Chievo Verona, clube que disputa a Série D do Campeonato Italiano e tem Douglas Costa como um dos principais nomes do elenco. O defensor chega como uma das apostas jovens para fortalecer o sistema defensivo do projeto esportivo do clube, que tem como objetivo o acesso na temporada.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, Pedro se transferiu aos 17 anos para o SC Braga, onde deu sequência ao seu desenvolvimento no futebol europeu. Agora, encara um novo desafio na carreira, desta vez no cenário italiano.

Com boa técnica, qualidade na saída de bola e leitura de jogo apurada, o zagueiro se destaca pelo perfil moderno da posição — seguro defensivamente e eficiente na construção desde o campo de defesa.

Empolgado com o novo passo na carreira, Pedro destacou a importância do momento:

— Estou muito feliz por essa oportunidade. Sei do tamanho do desafio e da responsabilidade de vestir essa camisa. Vou trabalhar muito para ajudar o clube a conquistar o acesso e crescer junto com o projeto. Chego com fome de vitória e pronto para dar o meu melhor dentro de campo.

Quem também comentou sobre a negociação foi o empresário Kayo Moreno, responsável pela operação

— Pedro é um jogador moderno e com todos os atributos que o mercado pede. Acreditamos muito no desenvolvimento dele dentro desse projeto e temos convicção de que ele está pronto para dar esse próximo passo na carreira.

A operação foi conduzida por Kayo Moreno, CEO da Stadia Sports, em parceria com a LM Sports. No clube italiano, o ex-São Paulo se junta ao craque Douglas Costa, ex-Grêmio e Fluminense, fortalecendo ainda mais o projeto esportivo da equipe.

Pedro Marba inicia, assim, um novo capítulo em sua trajetória, buscando crescimento, minutagem e protagonismo no futebol europeu.