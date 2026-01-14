menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

PSG monitora astro do Chelsea após instabilidade, diz jornal

Meia está "chateado" com a saída de Enzo Maresca

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/01/2026
20:49
Chelsea comemora gol de Estêvão diante do Barcelona (Foto: Adrian Dennis / AFP)
imagem cameraChelsea comemora gol de Estêvão diante do Barcelona (Foto: Adrian Dennis / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Paris Saint-Germain já começou a planejar seus movimentos para a próxima temporada, e o nome de Enzo Fernández aparece no topo da lista de desejos. Segundo informações do jornal francês L'Équipe, o meio-campista de 24 anos está "chateado" com as recentes mudanças no comando técnico do Chelsea, especialmente a saída de Enzo Maresca, com quem mantinha uma relação de extrema confiança.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A demissão do italiano e sua substituição por Liam Rosenior (ex-Strasbourg) teriam levado o campeão mundial a repensar sua continuidade em Stamford Bridge. Fernández, que marcou o gol do Chelsea no empate contra o Manchester City no início deste mês, vê no PSG uma oportunidade de disputar títulos de forma mais consistente, dada a fase de instabilidade vivida pelos Blues.

continua após a publicidade

Planejamento do PSG

Apesar do forte interesse no argentino, o diretor esportivo Luís Campos já sinalizou que o PSG não fará grandes investimentos nesta janela de inverno. A estratégia atual de Luis Enrique foca em fortalecer o elenco dando espaço aos jovens talentos da base francesa e se recuperar na Ligue 1.

Jogadores do PSG comemoram gol sobre o Flamengo na final do Mundial de Clubes (Foto: Karim JAAFAR / AFP)
Jogadores do PSG comemoram gol sobre o Flamengo na final do Mundial de Clubes (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

➡️ Quer comprar ingressos da Champions League? Então não perca tempo. Acesse o Hello Tickets e garanta já o seu!

O fator Liam Rosenior

A transição para o estilo de Rosenior no Chelsea é vista como um ponto de interrogação para o futuro de vários astros do elenco londrino. Para Enzo Fernández, a perda de Maresca representa o fim de um projeto técnico no qual ele se sentia peça-chave.

continua após a publicidade

O PSG deve continuar monitorando a adaptação do volante ao novo comando nos próximos meses antes de apresentar uma proposta oficial em junho. Com o Chelsea precisando equilibrar suas contas para cumprir as regras de sustentabilidade financeira da Premier League, uma venda de alto valor não é descartada pela diretoria inglesa no final da temporada.

Enzo Fernandez comemora gol do Chelsea sobre o Liverpool (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)
Enzo Fernandez comemora gol do Chelsea sobre o Liverpool (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias