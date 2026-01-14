PSG monitora astro do Chelsea após instabilidade, diz jornal
Meia está "chateado" com a saída de Enzo Maresca
- Matéria
- Mais Notícias
O Paris Saint-Germain já começou a planejar seus movimentos para a próxima temporada, e o nome de Enzo Fernández aparece no topo da lista de desejos. Segundo informações do jornal francês L'Équipe, o meio-campista de 24 anos está "chateado" com as recentes mudanças no comando técnico do Chelsea, especialmente a saída de Enzo Maresca, com quem mantinha uma relação de extrema confiança.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Arsenal domina, aproveita erros e derrota Chelsea pela Copa da Liga Inglesa
Futebol Internacional14/01/2026
- Futebol Internacional
Treinadores negros na elite do futebol europeu; por que tão poucos?
Futebol Internacional14/01/2026
- Lance! Biz
Estêvão supera concorrência e é eleito jogador brasileiro mais valioso do mundo
Lance! Biz14/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A demissão do italiano e sua substituição por Liam Rosenior (ex-Strasbourg) teriam levado o campeão mundial a repensar sua continuidade em Stamford Bridge. Fernández, que marcou o gol do Chelsea no empate contra o Manchester City no início deste mês, vê no PSG uma oportunidade de disputar títulos de forma mais consistente, dada a fase de instabilidade vivida pelos Blues.
Planejamento do PSG
Apesar do forte interesse no argentino, o diretor esportivo Luís Campos já sinalizou que o PSG não fará grandes investimentos nesta janela de inverno. A estratégia atual de Luis Enrique foca em fortalecer o elenco dando espaço aos jovens talentos da base francesa e se recuperar na Ligue 1.
➡️ Quer comprar ingressos da Champions League? Então não perca tempo. Acesse o Hello Tickets e garanta já o seu!
O fator Liam Rosenior
A transição para o estilo de Rosenior no Chelsea é vista como um ponto de interrogação para o futuro de vários astros do elenco londrino. Para Enzo Fernández, a perda de Maresca representa o fim de um projeto técnico no qual ele se sentia peça-chave.
O PSG deve continuar monitorando a adaptação do volante ao novo comando nos próximos meses antes de apresentar uma proposta oficial em junho. Com o Chelsea precisando equilibrar suas contas para cumprir as regras de sustentabilidade financeira da Premier League, uma venda de alto valor não é descartada pela diretoria inglesa no final da temporada.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias