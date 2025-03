Venezuela vence o Peru e assume vaga de repescagem das Eliminatórias

A Venezuela venceu o Peru por 1 a 0 nesta terça-feira (25), no Estádio Monumental de Maturín, em jogo válido pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Salomón Rondón foi o autor do único gol da partida. Com o resultado, os venezuelanos chegam aos 15 pontos e assumem o sétimo lugar. Por sua vez, os peruanos seguem com 10 pontos, na nona colocação.

Venezuela x Peru: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de mais pancadaria que bola jogada, Venezuela e Peru fizeram duelo amarrado no meio-campo. Apesar disso, os donos da casa demonstraram superioridade e criaram as melhores chances. A principal veio aos 38 minutos, quando Josef Martínez foi derrubado por Adivíncula dentro da área. O árbitro assinalou pênalti, cobrado e convertido por Rondón.

Após o intervalo, os peruanos passaram a dominar a posse de bola e pressionar pelo gol de empate. Contudo, os visitantes abusaram de cruzamentos e chutes de fora da área, mas pouco criaram oportunidades claras. A Vinho Tinto, então, apostou nos contra-ataques, também sem sucesso. Ao fim, os venezuelanos superaram a pressão e confirmaram a vitoria pelo placar mínimo.

O que vem por aí?

A Venezuela volta a campo no dia 4 de junho e recebe a Bolívia pela 15ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Por sua vez, o Peru visita a Colômbia no mesmo dia. As partidas ainda não têm horário definido.

