Veja gol em Barcelona x Atlético de Madrid: Júlian Alvarez faz golaço de falta

Barcelona e Atlético de Madrid estão se enfrentando, na tarde desta quarta-feira (8), em jogo válido pelas quartas de final da UEFA Champions League. Até aqui, melhor para o time visitante, que vence por 1 a 0 com gol de Julián Alvarez . Veja abaixo:

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Onde assistir Barcelona x Atlético de Madrid

Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 16h (de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona (ESP), pelo jogo de ida das quartas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play

O Barcelona chega embalado para o duelo contra o Atlético de Madrid após eliminar o Newcastle nas oitavas com uma goleada por 7 a 2 na volta. O time catalão também vem de vitória por 2 a 1 sobre o Atlético no Campeonato Espanhol. O técnico Hansi Flick deve mexer pontualmente na equipe, com o possível retorno de Lewandowski ao time titular. A principal baixa é Raphinha, lesionado na última Data Fifa com a Seleção Brasileira.

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O Atlético de Madrid, por sua vez, passou pelo Tottenham nas oitavas com duas vitórias e placar agregado de 7 a 5. Agora, o time tenta se vingar da derrota sofrida no Espanhol e busca um bom resultado no Camp Nou para repetir o feito da temporada 2015/16, quando eliminou o Barça nas quartas. O técnico Diego Simeone ganha reforços importantes: Jan Oblak e Marc Pubill voltam a ficar à disposição. Johnny Cardoso, Mendoza e Pablo Barrios seguem como desfalques.

Camp Nou recebe o duelo da Champions League (Reprodução)

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