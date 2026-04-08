Astro do Real Madrid é detonado após derrota na Champions: 'Estou farto'

O Real Madrid de Álvaro Arbeloa acabou sendo batido pelo Bayern de Munique por 2 a 1 dentro do Santiago Bernabéu no jogo de ida das quartas de final da Champions League. Embora Kylian Mbappé tenha balançado as redes e garantido sobrevida para a volta, o clima após a partida foi de pesadas críticas ao lateral Trent Alexander-Arnold.

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Jamal Musiala e Trent Alexander-Arnold disputam a bola durante a partida de ida das quartas de final da Champions League entre Real Madrid e Bayern de Munique (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

Apesar de ter servido o passe para o gol de Mbappé, o defensor inglês foi o centro das atenções pelos vacilos lá atrás que permitiram aos bávaros abrir vantagem. O ex-capitão do Manchester United e hoje comentarista, Roy Keane, subiu o tom ao comentar a passividade do lateral no lance do gol de Luis Díaz.

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Keane não escondeu a irritação com a fragilidade defensiva do jogador do Real Madrid em momentos de alta pressão.

— Olha, estou farto. É a mesma história em todos os confrontos decisivos. As pessoas não param de elogiar a qualidade do passe dele, mas e o fundamental? A defesa. Neste patamar de Champions League é inadmissível desligar do jogo dessa maneira — afirmou Keane.

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O ex-jogador prosseguiu com a análise implacável sobre a postura de Arnold diante do atacante adversário:

— É um erro de principiante. Permitir que o Luis Díaz passe por você como se você fosse invisível? Por favor. Ele defende como se jamais tivesse atuado na lateral direita na vida. Partidas desse tamanho demandam defensores de elite, e hoje ele está muito abaixo disso.

Com o placar desfavorável, o Real Madrid viaja para Munique no dia 15 precisando de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Qualquer vitória simples da equipe espanhola forçará a prorrogação.

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