O ex-lateral Marcelo abriu o jogo sobre os motivos que levaram ao fim de sua passagem pelo Fluminense e, consequentemente, ao encerramento de sua carreira. O rompimento com o clube ocorreu após um desentendimento com o técnico Mano Menezes à beira do campo, durante uma partida contra o Grêmio, no Maracanã.

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Na ocasião, o treinador chamou o jogador para entrar nos minutos finais do segundo tempo. Marcelo substituiria Lima, mas, ao receber as instruções, houve um atrito entre os dois. Segundo o ex-atleta, o problema não foi pontual, mas resultado de uma relação desgastada ao longo do período de convivência.

— Não foi por entrar aos 45 minutos que eu fiquei chateado. Já vinha de antes. A situação não estava legal. Durante os treinos, ele não conversava comigo, não me orientava, não dizia nada sobre o que eu poderia melhorar. Aí, naquele momento, ele veio falar comigo de uma forma diferente, até me abraçando. Eu disse que não precisava daquilo, porque normalmente ele não falava comigo. Foi aí que ele me empurrou e disse que eu não entraria — contou, em entrevista à Romário TV.

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Marcelo concedeu entrevista à Romário TV (Foto: Reprodução)

Mesmo com o episódio, Marcelo afirmou que preferiu não reagir no momento para evitar algo mais grave, em respeito ao clube e à torcida presente no estádio.

— Fiquei quieto, por respeito. Poderia ter feito algo pior, mas pensei no Fluminense, nos torcedores, nas crianças ali. Preferi me calar. Acabei levando um empurrão para casa, mas ficou por isso mesmo — completou.

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A discussão foi o ponto final de uma relação que já vinha desgastada. No dia seguinte, dirigentes e representantes do jogador se reuniram no centro de treinamento para tratar da rescisão contratual, oficializada em 2 de novembro de 2024, após ajustes burocráticos envolvendo o vínculo.

A saída marcou também o encerramento da trajetória de Marcelo como atleta profissional. Cerca de três meses depois, em fevereiro de 2025, ele anunciou a aposentadoria dos gramados.

Apesar do episódio, o ex-lateral fez questão de destacar que o ocorrido não apaga sua ligação com o clube.

— De forma alguma. Minha história com o Fluminense é muito maior do que qualquer problema pontual. Eu amo o clube. Tudo que vivi ali é especial. Tenho até um estádio com meu nome em Xerém. Nada disso muda por causa de um momento isolado — afirmou.

Marcelo no Fluminense

Marcelo encerrou sua passagem pelo Tricolor com 108 partidas, 11 gols e sete assistências. No período, conquistou o Campeonato Carioca e a Libertadores, ambos em 2023, além da Recopa Sul-Americana em 2024.

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O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo neste sábado (10), quando enfrenta o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão, às 18h30 (de Brasília).