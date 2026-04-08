Gigante da Itália está interessado Richard Ríos, ex-Palmeiras, segundo jornal

O desempenho recente de Richard Ríos no Benfica atraiu a atenção do mercado italiano. O meio-campista colombiano foi apontado como o principal objetivo do Napoli para a próxima temporada. De acordo com informações da "Sky Sport" italiana, e do jornal "A Bola", de Portugal, o nome do jogador de 25 anos está no topo da lista de prioridades do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A valorização de Ríos ocorre em meio a uma sequência positiva em campo. Nos últimos cinco jogos pelo Benfica, o meia marcou dois gols e distribuiu duas assistências. Segundo a imprensa da Itália, já foram realizados "contatos exploratórios" para sondar a situação do atleta, embora ainda não tenha sido apresentada uma proposta oficial à diretoria do clube encarnado.

continua após a publicidade

Richard Ríos, ex-Palmeiras, disputa bola com Owen Wijndal em Ajax x Benfica pela Champions (Foto: John Thys / AFP)

Richard Ríos em grande fase no Benfica

Richard Ríos chegou ao Benfica no meio de 2025, após uma negociação de 27 milhões de euros junto ao Palmeiras pela totalidade dos seus direitos econômicos. O valor representa o maior investimento da história do clube de Lisboa. Na época, os portugueses superaram a concorrência da Roma, que desistiu da disputa pelo colombiano para contratar Neil El Aynaoui, do Lens.

Os números da temporada justificam o interesse internacional. Ríos é o sexto jogador mais utilizado no elenco do Benfica, acumulando 3.200 minutos em campo. Em 44 partidas disputadas até o momento, o camisa 10 das Águias soma cinco gols e cinco assistências, atingindo a marca mais alta de sua carreira em termos de gols marcados em uma única temporada.

continua após a publicidade

Antes de se transferir para a Europa, o volante já havia despertado o interesse de outros clubes, incluindo o rival FC Porto, que tentou a contratação ainda durante o período em que o atleta defendia o Palmeiras. No entanto, as exigências financeiras da equipe brasileira na ocasião impediram o avanço das tratativas com o time do Dragão.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade