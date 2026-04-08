Espanhóis repercutem dívida de Santos a Neymar: 'Surpreendente'

A relação entre Neymar e o Santos voltou a ser o centro das atenções na imprensa europeia, mas desta vez por questões financeiras. O jornal espanhol "Diario As" repercutiu a dívida de aproximadamente 15 milhões de euros (cerca de R$ 90,5 milhões) do clube paulista com o craque. A publicação classifica a situação como "surpreendente", destacando as garantias contratuais do jogador para assegurar o recebimento dos valores.

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A dívida é fruto de um aditivo contratual assinado no final de 2025, referente à renegociação de direitos de imagem devidos à NR Sports, empresa que gere a carreira do camisa 10. Para o diário de Madri, o que mais chama a atenção não é apenas o valor, mas o fato de o Santos ter colocado o Centro de Treinamento Meninos da Vila como garantia jurídica em caso de inadimplência.

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Neymar tem blindagem contra contrato com Santos

De acordo com o "Diário do Peixe", creditado pelo As, o plano de pagamento foi estruturado em duas etapas. A primeira parte, de R$ 26 milhões, deve ser liquidada em cinco parcelas até maio deste ano. O restante, que soma R$ 64,5 milhões, será diluído em 43 prestações de R$ 1,5 milhão, estendendo-se até o início de 2030 – muito além do atual vínculo desportivo do atleta, que expira em dezembro de 2026.

O As enfatiza que a operação é blindada por cláusulas de "tolerância zero". Caso o Santos atrase uma única parcela, o contrato prevê o vencimento antecipado de toda a dívida, obrigando o clube a quitar o valor integral imediatamente. Além disso, o jornal destaca a influência política de Neymar no clube: o parcelamento está condicionado à continuidade de Marcelo Teixeira na presidência. Caso ocorra uma renúncia ou mudança abrupta na gestão após as eleições deste ano, o jogador exige garantias imediatas de pagamento.

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Neymar em ação durante Santos x Remo pelo Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O texto menciona que, se o Santos vier a se tornar uma SAF, a obrigação do pagamento recairá diretamente sobre os novos acionistas, protegendo o crédito da família Silva Santos perante qualquer investidor externo.

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