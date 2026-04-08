Estrangeiros reagem a jogo de Raphael Veiga: 'Quando começa?'

Raphael Veiga, ídolo do Palmeiras, deixou o Brasil rumo ao México no começo da temporada 2026. Nesta terça-feira (7), o meia atuou como titular do América na partida contra o Nashville, pela Copa dos Campeões da Concacaf. Nas redes sociais, a atuação do brasileiro foi assunto.

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Diferente do que a maioria dos torcedores do América esperava, Raphael Veiga, ex-Palmeiras, não teve um grande começo vestindo amarelo. No último duelo, que terminou empatado por 0 a 0, o brasileiro teve atuação discreta e foi substituído aos 72 minutos.

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Nas redes sociais, muitos torcedores mexicanos deixaram claro sua insatisfação com o meia-atacante de 30 anos. Veja os comentários sobre Raphael Veiga, ex-Palmeiras, abaixo:

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Raphael Veiga, ex-Palmeiras, em ação pelo América do México (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja comentários sobre o brasileiro

Começo de Raphael Veiga, ex-Palmeiras, não empolga

Desde que chegou ao México, Raphael Veiga disputou 12 partidas, sendo oito como titular, com três gols e três assistências. Ele marcou seu primeiro gol na estreia como titular, diante do Puebla, pela sétima rodada, após cruzamento de Isaías Violante. O jogador também balançou as redes na Concacaf Champions Cup contra o Philadelphia Union e deu uma assistência na vitória sobre o Mazatlán.

Apesar dos números de Raphael Veiga, ex-Palmeiras, o América ocupa apenas a sexta posição no Clausura, com média de 1,08 ponto por jogo. A equipe está na disputa da Liguilla (mata-mata do campeonato mexicano), mas tem um final complicado pela frente, com confrontos consecutivos contra Cruz Azul e Toluca.

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A insatisfação com o desempenho de Veiga também se reflete nas arquibancadas e redes sociais. Torcedores do América têm criticado a lentidão do jogador e a falta de criatividade. A situação teria contribuído para a saída do diretor esportivo Diego Ramírez, que custou o cargo após as contratações não renderem o esperado.

Raphael Veiga, ex-Palmeiras, e Lima, ex-Fluminense têm contrato de empréstimo com o América até o fim da temporada, com opção de compra ao término do vínculo. O técnico André Jardine, que havia falado em recuperar o "protagonismo" do ídolo palmeirense, vê seu projeto questionado neste início de trajetória no futebol mexicano.