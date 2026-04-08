Atual campeão da Libertadores, o Flamengo estreia nesta quarta-feira (8) na competição contra o Cusco, do Peru, e vai encarar uma altitude de 3400 metros. Para complicar ainda mais a situação, o Rubro-Negro ganhou um desfalque pesado para o duelo: Jorginho. Nas redes sociais, a ausência repercutiu muito entre os torcedores.

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Jorginho se tornou preocupação no Flamengo para a Libertadores ao deixar o duelo com o Santos, no último domingo (5), com dores na panturrilha esquerda. Exames confirmaram lesão muscular na região, e o jogador desfalcará a equipe nos próximos compromissos.

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Nas redes sociais, torcedores repercutiram a ausência do craque italiano na estreia do Flamengo na Libertadores da América. Veja os comentários abaixo:

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Lista de jogadores relacionados do Flamengo para enfrentar o Cusco FC na estreia da Libertadores 2026 (Foto: Divulgação / Flamengo)

Veja comentários dos torcedores

Fora da estreia do Flamengo na Libertadores: veja tempo de recuperação de Jorginho

Como de costume, o clube não divulgou o tempo de recuperação e o grau da contusão. Ao Lance!, Luanda Azevedo, fisioterapeuta esportiva e especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), explicou como é o processo de recuperação da lesão sofrida pelo ítalo-brasileiro.

— O tempo médio de recuperação para as lesões musculares depende principalmente do seu grau- quantidade de fibras musculares afetadas e do local onde essa lesão acontece. Graus maiores de lesão levam mais tempo para recuperar, variando de uma a oito semanas, podendo se estender de acordo com outras variáveis. A classificação mais utilizada é a britânica, que varia de 0 a 4 de acordo com a porcentagem de fibras acometidas, sendo 4 a ruptura completa do músculo — detalhou a especialista.

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O Lance! apurou que a lesão de Jorginho não é considerada grave. Desta forma, a expectativa é que o meio-campista volte a campo dentro de algumas semanas. Por outro lado, ele está fora da estreia do Flamengo na Libertadores nesta quarta-feira (8), diante do Cusco FC, no Peru, e do clássico com o Fluminense no próximo sábado (11), pelo Brasileirão.

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