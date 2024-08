Veja o gol de Endrick na estreia oficial do atacante pelo Real Madrid

Endrick celebra gol pelo Real Madrid em sua estreia oficial (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 14:24 • Rio de Janeiro

Endrick fez sua estreia oficial pelo Real Madrid neste domingo (25), em duelo com o Real Valladolid, e já marcou o primeiro gol com a camisa merengue. O brasileiro fez o terceiro dos donos da casa no Santiago Bernabéu, em partida válida pela segunda rodada de La Liga. Assista ao lance no vídeo abaixo.

Endrick entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo, substituindo Kylian Mbappé. O Real Madrid vencia por 1 a 0, e dois minutos depois o atacante viu de perto Brahim Díaz amplicar o placar. No entanto, o jovem fez mais do que apenas estrear e deixou o dele na primeira oportunidade que teve. O brasileiro recebeu na entrada da área, limpou o marcador e bateu firme de direita, balançando as redes adversárias.

Assim, O Real Madrid venceu o Real Valladolid por 2 a 0 neste domingo (25), no Santiago Bernabéu. Além de Endrick e Brahim, Federico Valverde marcou para os merengues, que conseguiram sua primeira vitória em La Liga nesta temporada.

