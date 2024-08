Torcedores do Real Madrid perdem paciência na web: ‘Cada partida sem Kroos fica pior’

Mbappé disputa bola em Real Madrid x Real Valladolid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 13:20 • Madri (ESP)

Torcedores do Real Madrid demonstraram insatisfação com time neste domingo (25), após o primeiro tempo do duelo com o Real Valladolid, pela segunda rodada de La Liga. Na estreia do time no Santiago Bernabéu na temporada, os "Galáticos" não conseguiram superar a defesa do adversário e pouco criaram antes do intervalo.

➡️Clique para assistir no Disney+

Na web, internautas criticaram o desempenho da equipe madridista nos primeiros jogos do Campeonato Espanhol. Para muitos, a razão pela pouca ofensividade - apesar de muita posse de bola - é a ausência de Toni Kroos. O meio-campista alemão se aposentou do futebol após a última temporada, na qual foi um dos principais jogadores do Real Madrid.

Desta forma, torcedores rechearam as redes sociais com comentários sobre a falta que o agora ex-jogador faz no time merengue. Alguns afirmam, ainda, que o nível de atuação vem piorando a cada partida sem Kroos. Para o duelo com o Valladolid, o Real também não tem Jude Bellingham, lesionado.

Confira abaixo algumas publicações sobre o primeiro tempo do Real Madrid e a ausência de Toni Kroos:

"Cada partida sem Kroos é pior do que a anterior".

"Eu sabia que iríamos sofrer muito sem ter Toni Kroos, mas não esperava jogar tão mal contra Mallorca e agora contra Real Valladolid..."

"Quanto mais jogos o Real Madrid faz sem Toni Kroos, mais a equipe sente falta da sua figura como meio-campista organizador, criativo e hierárquico. Não há ninguém que possa substituí-lo. Nem individual nem coletivamente."

"Não jogamos nada, só o que for que os três da frente inventam e pronto. Que meio-campo de m****, tiraram o Kroos do nosso time e parecemos a Cultural Leonesa"

➡️ Após deixar seleção alemã, Neuer quebra silêncio sobre aposentadoria do futebol

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID X REAL VALLADOLID

LA LIGA - 2ª RODADA



🗓️ Data e horário: domingo (24), às 12h (de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha

📺 Onde assistir: Disney+

⚽ ESCALAÇÕES:

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Carvajal, Militão, Rudiger e Mendy; Tchouameni, Valderde, Arda Guller; Rodrygo, Mbappé e Vini Jr.

REAL VALLADOLID (Técnico: Paulo Pezzolano)

Hein; Luis Pérez, Comert, Boyomo e Rosa; Kike Pérez, Juric e Meseguer; Sánchez, Marcos André e Marchis.

Mbappé disputa bola em Real Madrid x Real Valladolid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)