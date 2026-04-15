Veja gols de Bayern x Real Madrid: Arda Güler aproveita falha bizarra de Neuer

Bayern de Munique e Real Madrid estão se enfrentando, na tarde desta quarta-feira (15), na Allianz Arena, em Munique (ALE), pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League 2025/26. Até aqui, as equipes vão empatando por 1 a 1 com gols de Arda Güler e Pavlović. Veja abaixo:

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Onde assistir Bayern de Munique x Real Madrid

Bayern de Munique e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE), pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

O Bayern de Munique chega para o confronto contra o Real Madrid embalado e cheio de confiança. A equipe comandada por Vincent Kompany não perde há 15 jogos e construiu uma vantagem importante ao vencer a partida de ida por 2 a 1, no Santiago Bernabéu (com gols de Luis Díaz e Harry Kane). Jogando pelo empate para avançar à semifinal, os bávaros vivem um momento ofensivo impressionante — vindo de uma goleada por 5 a 0 sobre o St. Pauli que quebrou o recorde de gols do clube na Bundesliga — e contam com o goleiro Manuel Neuer em grande fase.

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O Real Madrid, por sua vez, precisa reverter a desvantagem fora de casa após ser derrotado na ida. O time do técnico Álvaro Arbeloa não vive seu melhor momento: acumula três jogos sem vitória e vem de um empate por 1 a 1 com o Girona pelo Campeonato Espanhol. Apesar das falhas defensivas recentes, o gol marcado por Mbappé no primeiro duelo entre Bayern de Munique e Real Madrid mantém a disputa aberta. A equipe espanhola aposta no poder de decisão de suas estrelas para buscar a virada em solo alemão.

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