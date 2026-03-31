Eua x Portugal: Por que Cristiano Ronaldo não joga?

Sem Cristiano Ronaldo entre os convocados, Portugal realiza seus últimos compromissos oficiais antes da Copa do Mundo de 2026. A seleção, que já enfrentou a equipe do México, entra em campo nesta terça-feira (31), às 20h15 (de Brasília), contra os Estados Unidos (equipe sede do mundial).

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Por que Cristiano Ronaldo não foi convocado?

Cristiano Ronaldo foi vetado pelo departamento médico devido a uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no final de fevereiro.

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Como foi México 0 x 0 Portugal?

No confronto mais aguardado da noite, México e Portugal não saíram do zero. A seleção de Portugal entrou em campo sem Cristiano Ronaldo, que não foi convocado para esta Data Fifa devido a uma lesão. Sem sua principal referência ofensiva e maior artilheiro, os portugueses dominaram a posse de bola, mas sentiram falta do "faro de gol" de CR7 para furar a zaga mexicana.

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Aproveitamento de Portugal é melhor com Cristiano Ronaldo na equipe (Foto: Tobias Schwarz/AFP)

Portugal é melhor com ou sem Cristiano Ronaldo?

🧑‍💻 Levantamento realizado por Lucas Bayer

Esta foi a 29ª partida de Portugal sem Cristiano Ronaldo desde 2016 (dez anos). No total, são 17 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, com aproveitamento de 67,8%.

Em comparação aos jogos com o atacante em campo, a diferença não é tão grande, mas mostra que Portugal teve desempenho superior com o ídolo. Nos 103 jogos com Cristiano Ronaldo, a seleção somou 65 vitórias, 22 empates e 16 derrotas, com aproveitamento de 70,2%.

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