menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Confira os jogadores do Real Madrid convocados para a Data Fifa

11 merengues estarão envolvidos com suas seleções nos próximos dias

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/11/2025
15:01
Ataque da Seleção Brasileira Brasil x Coreia do Sul amistoso
imagem cameraRodrygo e Vini foram dois convocados do Real Madrid para seleções (Foto: @rafaelribeirorio / CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Onze jogadores do Real Madrid foram convocados para oito seleções diferentes na Data Fifa de novembro.
Vinicius Júnior, Éder Militão e Rodrygo representarão a Seleção Brasileira.
Jogadores foram cedidos a seleções como França, Espanha, Inglaterra, Turquia e Áustria.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Onze jogadores do Real Madrid foram convocados para oito seleções diferentes para a pausa da Data Fifa de novembro. Dentre eles, Vinicius Júnior, Éder Militão e Rodrygo estarão envolvidos com a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Real Madrid cedeu jogadores para a França, Espanha, Inglaterra, Turquia, Áustria, Marrocos, Brasil e seleção espanhola sub-21. Kylian Mbappé e Eduardo Camavinga foram chamados por Didier Deschamps; Militão, Rodrygo e Vini por Ancelotti; Jude Bellingham por Tuchel na Inglaterra; Dean Huijsen foi convocado por Luis de la Fuente na Espanha. Além deles, Alaba representará os austriacos, Arda Güler pelo turcos e Gonzalo no sub-21 espanhol.

continua após a publicidade

Peças-chave ou selecionáveis em suas seleções, Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde e Franco Mastantuono não foram convocados por questões físicas, já que integram o departamento médico do Real Madrid.

Vini Jr e Mbappé se cumprimentam durante Real Madrid x Valencia, pela La Liga
Astros do Real Madrid, Vini Jr e Mbappé foram convocados por suas seleções para a Data Fifa (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Oito jogadores foram preteridos em suas seleções

Além dos lesionados, oito jogadores do elenco principal do Real Madrid foram preteridos por suas seleções, por falta de ritmo ou performance. O principal deles é Trent Alexander-Arnold, que retornou de lesão recentemente e, também por isso, não integrou a lista de Tuchel na Inglaterra. Endrick também não foi lembrado por Carlo Ancelotti no Brasil. Os outros seis são o goleiro Lunin, os laterais Álvaro Carreras, Fran García e Ferland Mendy, o zagueiro Raúl Asencio e o meia Dani Ceballos.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias