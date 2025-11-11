Confira os jogadores do Real Madrid convocados para a Data Fifa
Onze jogadores do Real Madrid foram convocados para oito seleções diferentes para a pausa da Data Fifa de novembro. Dentre eles, Vinicius Júnior, Éder Militão e Rodrygo estarão envolvidos com a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti.
O Real Madrid cedeu jogadores para a França, Espanha, Inglaterra, Turquia, Áustria, Marrocos, Brasil e seleção espanhola sub-21. Kylian Mbappé e Eduardo Camavinga foram chamados por Didier Deschamps; Militão, Rodrygo e Vini por Ancelotti; Jude Bellingham por Tuchel na Inglaterra; Dean Huijsen foi convocado por Luis de la Fuente na Espanha. Além deles, Alaba representará os austriacos, Arda Güler pelo turcos e Gonzalo no sub-21 espanhol.
Peças-chave ou selecionáveis em suas seleções, Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde e Franco Mastantuono não foram convocados por questões físicas, já que integram o departamento médico do Real Madrid.
Oito jogadores foram preteridos em suas seleções
Além dos lesionados, oito jogadores do elenco principal do Real Madrid foram preteridos por suas seleções, por falta de ritmo ou performance. O principal deles é Trent Alexander-Arnold, que retornou de lesão recentemente e, também por isso, não integrou a lista de Tuchel na Inglaterra. Endrick também não foi lembrado por Carlo Ancelotti no Brasil. Os outros seis são o goleiro Lunin, os laterais Álvaro Carreras, Fran García e Ferland Mendy, o zagueiro Raúl Asencio e o meia Dani Ceballos.
